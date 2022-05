Le niegan la entrada a la mañanera de AMLO a alcalde de Culiacán Estrada Ferreiro

Culiacán, Sinaloa.- Pese a no estar invitado el alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro acudió a la Novena Zona Militar en donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, iba a tener la reunión de la mesa de seguridad y también la conferencia Mañanera pero no lo permitieron la entrada. De acuerdo al presidente no lo dejaron entrar porque a esta conferencia no invitan a los alcaldes.

En algunas imágenes que circulan en redes puede verse al alcalde en su lujosa camioneta fuera de las instalaciones del Ejército, donde se aprecia que no dejaron entrar al presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro a la reunión de seguridad y a la mañanera del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.

En la fotografía se aprecia que el alcalde intenta entrar por la puerta principal, pero personal de la presidencia lo detiene y le asegura que por órdenes no puede ingresar.

Desde ayer Estrada Ferreiro, hizo presencia en el hotel donde se hospedó López Obrador y ahí se saludaron, sin embargo, el día de hoy no logro entrar para estos eventos.

Al momento el alcalde Jesús Estrada Ferreiro no ha dado declaración al respecto.

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador mencionó que "no se invita a presidentes municipales en ningún lado, que yo sepa. Es un tema del gobierno del estado y de las autoridades federales. A veces las hacemos la reunión en municipios que no son la capital del estado".