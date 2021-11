Legisladores respaldan a Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa

Sinaloa.- Legisladores federales que estuvieron presentes en la toma de protesta del gobernador Rubén Rocha Moya dijeron confiar en que hará muy buen trabajo para los sinaloenses, pues tendrá el apoyo total del Senado de la República y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Coincidieron en destacar la honestidad y trabajo de gestión que ha realizado Rocha a lo largo de su carrera.

“Le deseamos mucho éxito al gobernador Rubén Rocha Moya”: Mario Zamora Gastélum, Senador por el PRI

Al asistir a la toma de protesta de quien fuera su contrincante en el proceso electoral 2021, el actual senador Mario Zamora Gastélum deseó éxito y buen gobierno al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El excandidato a gobernador de Sinaloa deseó sabiduría, tolerancia y sobre todo que se mantengan las ganas y energía en la nueva administración, esto con el fin de que le vaya muy bien a Sinaloa. “Venimos a felicitar, a desearle mucha sabiduría, mucho éxito al gobernador Rubén Rocha, claro que sí, vamos a ayudar y apoyar para que a los sinaloenses les vaya mejor, van a contar con nosotros”, expuso el senador de la República.

En lo que corresponde a las supuestas anomalías que se denunciaron en el pasado proceso electoral contra Rocha Moya, el priista dijo respetar el fallo de los tribunales en la impugnación que se realizó en su momento.

“Desde el Senado vamos a apoyar todos los proyectos para Sinaloa”: José Narro Céspedes, Senador por Zacatecas

“Inicia una nueva etapa para Sinaloa con una gente honesta austera, sencilla y de mucho amor por esta tierra y estamos convencidos que va a haber un gran cambio en Sinaloa porque Sinaloa es un estado tan próspero que tiene todo, pero le faltaba un buen gobierno que realmente estuviera comprometido con la gente y que estuviera comprometido con el progreso de Sinaloa, que es una gran locomotora a nivel nacional para el crecimiento del país. Todo el apoyo del Senado para Rocha y para Sinaloa, no ha pedido nada en particular solo ha pedido el apoyo general, pero no lo necesita pedir, vamos a estar con él y trabajamos mucho el tema del maíz y del campo de Sinaloa y ahora soy el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado y desde ahí vamos a apoyar todas las propuestas y proyectos para que Sinaloa salga adelante”.

“Busco concretar acciones que mejoren la calidad de vida de los trabajadores sinaloenses”: Napoleón Gómez Urrutia, Líder minero y senador

“Hay 12 proyectos más que están en diferentes entidades, se están explorando pero queremos trabajar juntos con el Gobierno del Estado y lo que necesitamos es consolidar el proyecto de Sinaloa y regresar a laborar. Vengo en solidaridad y apoyo de que queremos trabajar juntos, de que el Sindicato Nacional de Mineros que represento y como senador de la República y presidente de la Comisión de Trabajo del Senado de la República también busco concretar acciones, compromisos y programas para mejorar el nivel de vida de los trabajadores de Sinaloa para reactivar a todas estas actividades del sector tan importante que es la minería, la cuarta fuente de ingresos más importantes del país y desde luego una fuente de trabajo y crecimiento muy importante para el futuro de Sinaloa y de México”.

“A Sinaloa le va a ir muy bien con Rocha Moya y vamos a apoyarlo”: Armando Guadiana Tijerina, Senador por Nuevo León

“A Sinaloa le va a ir muy bien con Rocha Moya, nada más con la experiencia de vida que tiene este hombre, parte de su preparación académica, él empezó desde maestro rural, es decir, es un hombre de lucha en la izquierda de toda la vida y que sabe y entiende tanto a la gente que menos tiene, como a los inversionistas y van a ver que les va a ir mucho muy bien definitivamente nosotros como senadores vamos a apoyarlo. Para empezar, vamos a tener una reunión en Mazatlán en noviembre sobre un proyecto importantísimo que va a unir, con un tren, desde el puerto de Mazatlán a través de la Sierra de Durango, Coahuila, llegar a Texas hasta Canadá. Es un proyecto importantísimo transnacional con una inversión total de 3 mil 900 millones de dólares.

“Este evento rompió todo protocolo y así será su gobierno, cercano”: Ricardo Peralta Saucedo, Coordinador nacional de la Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación

“Precisamente lo que ha hecho toda su vida disruptivo, porque ha sido inédito lo que el gobernador Rocha Moya ha hecho hoy en este evento, más allá de un evento republicano fue un evento del pueblo porque rompió todos los protocolos. He estado en todas las tomas de protesta de los gobernadores que han llegado de la Cuarta Transformación y además el de San Luis Potosí también se suma a esta Cuarta Transformación y es la primera vez que me percato que este gran acto de civilidad del ahora gobernador Rubén Rocha Moya va a ser el reflejo de lo que va a hacer su gobierno, ese contacto totalmente fuera de protocolo, pero muy cercano al pueblo. Sin duda que lo que se dijo en campaña, los que estuvimos con él en campaña y estuvimos haciendo ese trabajo de convencimiento con la gente se vea reflejado en cada acto de gobierno que estoy seguro que así va a ser”.

“Estoy contento de que un hombre humanista gobierne a Sinaloa": Américo Villarreal Anaya , Senador por Morena

El senador Américo Villarreal, quien fue delegado del partido Morena en las pasadas elecciones en Sinaloa, dijo sentirse contento de que un hombre con el perfil humanista, como es Rubén Rocha llegue a la gubernatura de su estado.

“Es un hombre de respeto a los derechos humanos, integrado con su gente de Sinaloa, esté ya al frente de este gobierno, me siento muy satisfecho por la pequeña parte que nos haya tocado participar y contribuir en esta candidatura al gobierno por parte de nuestro partido Morena y que ustedes constataron en un evento de carácter cien por ciento humanista y de preocupación por sacar adelante las necesidades más apremiantes, que las conoce perfectamente, de este estado”, externó Villarreal Anaya. Indicó que en el discurso de Rocha Moya se notó a una persona preocupada por los principales problemas de Sinaloa, que incluso comenzó a dar a conocer algunos de los lineamientos de cómo se van a atender.

“La relación de Sinaloa con Durango dará grandes proyectos”: José Ramón Enríquez Herrera , Senador por Durango

“La gente de Sinaloa puede estar muy tranquila de que va a ser un gran trabajo con el apoyo del Senado y del presidente. Andrés Manuel va a ser el presidente más importante de nuestra etapa contemporánea, estoy seguro porque en pocos años está dando resultados y este país ya cambió... la Cuarta Transformación dará resultados y generará expectativas como también las cumplirá... en lo que significaría tener el puerto de altura, lo que significa muy cerca de Mazatlán la construcción del ferrocarril para que la comunicación de todos los productos de Asia lleguen hasta ese puerto y posteriormente se puedan trasladar a una aduana interna a un puerto seco en Durango y de ahí hacia el sur de la Unión Americana, que es el país que consume más en el mundo.

“La relación económica política y social que tenemos Sinaloa con Durango ... hay que reconstruir muchos proyectos que tienen que ser nacionales no solamente regionales”.

“Vienen cosas muy buenas para Sinaloa con la Federación”: Ana Ayala Leyva, Diputada federal por Sinaloa

“Es la primera toma de protesta de izquierda en un gobierno de Sinaloa y algo que erizó la piel de los que estábamos presentes fue esa expresión del gobernador, que es de izquierda. El día a día de nosotros este mes, que estamos estudiando el paquete económico, estamos a punto de aprobar un presupuesto abierto a la ciudadanía. Para Sinaloa vienen muy buenas noticias, viene un aumento del 2.5, hay que distinguir que la media nacional estamos hablando de un 4.5 por ciento, para Sinaloa vienen más de 3 mil millones más para el presupuesto 2022, un 4.7 más de participaciones federales y lo más importante, que aunado a las participaciones federales para el estado de Sinaloa y por lo tanto sus municipios se verán beneficiados. También en los proyectos regionales que ejercerá directamente la Federación en Sinaloa hay un 56.4 por ciento de aumento, así como proyectos que anunció el gobernador en su toma de protesta”.