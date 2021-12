Les niegan el aguinaldo a trabajadores de confianza y ex regidores del Ayuntamiento de Badiraguato

Sinaloa.- Trabajadores de confianza, el ex síndico procurador y ex regidores del Ayuntamiento de Badiraguato siguen sin recibir su aguinaldo, pese a que la ex alcaldesa Lorena Pérez dejó 5.5 millones de pesos para cubrir esta prestación anual, y el alcalde José Paz López Elenes ha comunicado que les va a pagar ningún monto por no ser su responsabilidad, denunció la ex regidora del PRI, Martha Aguilar.

Hasta este 21 y 22 de diciembre, la administración municipal de Badiraguato, Sinaloa, cubrió el aguinaldo a los trabajadores sindicalizando, olvidándose del resto del personal que también espera con ansias que se cubra como lo han hecho los gobiernos anteriores.

En el caso de los ex regidores que concluyeron sus funciones el 31 de octubre, explicó que no les han pagado la parte proporcional del aguinaldo por diez meses de ocupar el cargo y únicamente los han traído en vueltas y que pregunte cuándo les va a salir el cheque correspondiente a esta prestación.

“A un ex regidor le dijeron que dinero no había, que la responsabilidad era de la presidenta municipal (Lorena Pérez), eso le dijeron a él, y no lo dejaron ni siquiera pasar con la tesorera”, explicó.

Recordó que durante todo el año, el gobierno municipal estuvo ahorrando para tener recursos disponibles para el pago del aguinaldo, y se desconoce porque el alcalde López Elenes sigue sin pagar.

Leer más: Iglesia católica seguirá con medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19 en Culiacán, Sinaloa

Agregó que los seis ex regidores no saben a quien recurrir o acercarse para la solución de este problema, porque además del aguinaldo se les debe una prima o demás prestaciones que se les otorgan a los integrantes de Cabildo.