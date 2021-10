"Les quedan mal", vecinos de Stanza Torralva, en Culiacán, denuncian fallas en servicio de Internet

Sinaloa.- Los vecinos de la colonia Stanza Torralva, sector oriente de Culiacán, manifestaron tener complicaciones para que sus hijos puedan tomar clases en línea, esto por una falla de Internet de una conocida empresa de televisión e Internet de paga.

Esta situación se ha presentado durante tres semanas, mismo tiempo en el que los estudiantes de este sector se han retrasado en sus estudios, pues no han logrado entregar trabajos escolares a tiempo así como no entrar a clases virtuales.

Karen Lucía Monzon, una de las madres de familia afectada, comentó que tiene tres hijos de Kínder, primaria y secundaria por lo que el servicio de Internet es indispensable para la educación de sus hijos, ya que las clases son en línea y ante la falla ha perjudicado que avancen con sus estudios académicos.

De acuerdo con los afectados el problema se concentran sobre la calle Francisco Verdugo ente el bulevar San Andrés Apóstol que es dónde alrededor de ocho casas no cuentan con el servicio.

Karen mencionó que a pesar de las constantes denuncias por todos los afectados no se les ha solucionado y solo les dicen que no cuentan con el cableado de fibra óptica para brindarles el servicio, por lo que no se les puede dar y ya los atienden de mala gana.

"Han venido personas pero solo dicen que vienen a levantar el reporte y no hacen nada por solucionar el problema, nosotros no lo queremos por el bienestar de uno sino que urge para la educación de nuestros hijos; estamos en cuarentena en casa y sin el servicio no pueden acceder a sus clases y entregar tareas", manifestó la vecina.

Añadió que en algunas ocasiones les han dicho que que para darles el servicio se tiene que abrir e instalar un cableado subterráneo de fibra óptica, pero que llevaría tiempo y no lo hacen.

Finalmente detalló que recientemente se enteraron que al parecer no pueden cambiar de servicio porque existe una cláusula que solo ese servicio pueden tener, situación que desconocen si ese acuerdo se llevó con el fraccionamiento porque como vecinos no estaban enterados y les urge una solución definitiva.