Levanta la voz el Obispo de Culiacán, Jonás Guerrero, en contra del aborto en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- El Obispo de la Diócesis de Culiacán, Jonás Guerrero Corona lamentó que la actual legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa pretenda subir a tribuna la iniciativa para despenalizar el aborto, y externó su preocupación que la voz de la ciudadanía sinaloense no ha sido real y efectivamente escuchada y valorada.

Pensar y determinar legalmente que un nacido carece del elemental derecho a desarrollarse y nacer por el hecho de ser deseable o no por alguien, es insensato, absurdo y perverso, manifiesta Guerrero Corona, y consideró que al Estado toca reconocerlo y protegerlo, no sujetarlo arbitrariamente a votos o “mano alzada”, so pretexto de sofismas o verdades a medias.

Sentenció que ninguna legislatura puede negar que todo embarazo implica la existencia de otro ser humano, que hacerlo, es una afrenta a la dignidad humana y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Constitución Política.

Leer más: Acusa PAN a diputados de Morena que pretenden convertir en anticonceptivo al aborto en Sinaloa

“Como Diócesis de Culiacán, acompañamos y ofrecemos apoyo profesional a las mujeres que sufren por diferentes realidades (violencia, abandono, pobreza…), a través de las instituciones y órganos con que contamos en toda la jurisdicción territorial de nuestra iglesia en el estado de Sinaloa. Reconocemos cuando la mujer es víctima, y ante tan lamentable y condenable acción, sumamos esfuerzos para que el ordenamiento jurídico procure su defensa y protección”, se lee en la circular No. 2/2022 de fecha 2 de marzo de 2022.

Coinciden que están de acuerdo que la mujer debe ser protegida, y “estamos también comprometidos en la defensa y protección del bebé que ha sido fecundado en ella”.

Planteó que en estos contextos sociales de tanto dolor y sufrimiento, ni en otros de bonanza y sana convivencia social, “nunca el aborto será la respuesta justa, empática y solidaria en favor de la mujer y de mi vecino (prójimo), que aún está en el vientre de su madre”.

“Levantamos la voz por los que no pueden gritar ni defenderse, y exhortamos a todos los fieles y a los ciudadanos y ciudadanas de buena voluntad, a respetar, proteger, defender y exigir a quien corresponda, la tutela del derecho humano más básico de todos, el primero sobre el cual se fundamentan todos los demás derechos: el derecho inviolable de la vida humana”.

Leer más: Se quejan iglesias de que no han sido tomados en cuenta por el Congreso de Sinaloa en tema del aborto

Puntualizó que las parroquias y centros pastorales son casas abiertas para las mujeres que experimenten una vulnerabilidad en condición de embarazo, así las organizaciones Vía Familia, Prolife Army, Somos Familia, ConParticipación, Al millón por la Vida, entre otras.