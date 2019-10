Ley Olimpia, sin ser aprobada

Sinaloa.- Recientemente se presentó ante el Senado la Ley de Delitos contra la Intimidad Sexual, conocida como ley Olimpia, una iniciativa que busca erradicar la presencia de violencia digital y la distribución de contenido íntimo de alguna persona sin su consentimiento.

Aunque ha habido avances en la materia en nuestro país, solo once estados la han aprobado, señaló Rosalinda Penélope Pimentel, integrante del Frente Nacional para la Sororidad, quien refiere que falta perspectiva de género para que se logre en toda la República.

El Frente Nacional que integra lo conforman treinta organizaciones activistas de todo México, lideradas por Olimpia Coral Melo, quien ha presentado dicha iniciativa de ley en estados como Puebla, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca y Chiapas, donde ya ha sido aprobada, junto con otros cinco estados más, por lo que se espera que sea aprobada en todo México.

En entrevista para EL DEBATE, la activista Rosalinda Penélope comentó que presentaron la ley Olimpia el pasado 12 de septiembre en la Ciudad de México, pero ya se había presentado con anterioridad en enero de este año, sin tener ningún logro hasta la fecha.

Además de eso, en el Senado se promueve un dictamen con alrededor de diez iniciativas previas a la ley Olimpia, previendo un retraso en su aprobación.

Se requiere perspectiva

Respecto a su avance para el estado de Sinaloa, Penélope reveló: «En Sinaloa todavía no se ha presentado, todavía no ha habido la suficiente atención en esta materia, no porque no tengamos detectadas víctimas; sin embargo, no hemos tenido los suficientes acercamientos para poder hablar de una presentación, y menos de una aprobación en el estado», dijo.

Pimentel mencionó que el problema de estas otras iniciativas que se gestionan en la capital es que no tienen ni perspectiva de género ni perspectiva desde la víctima, y algo similar ha visto en otros estados.

Algunas promueven que se castigue el sexting, que es un derecho humano, y lo que se pretende castigar son las actitudes que violentan los derechos de las personas en torno a su sexualidad, tampoco contemplan acatar todo el entramado que corresponde a la violencia digital.

Según explica Penélope, la ley Olimpia toma en cuenta tres espacios primordiales irrenunciables: «la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, otra es la suplantación de identidad, acoso y hostigamiento en vías y redes sociales; y, el último, contemplar dentro de la ley de acceso a una libre de violencia para las mujeres, el espacio digital como un ámbito más de violencia», refirió.

Trabajo por hacer

Pimentel reveló que todavía falta integrar las mesas de trabajo con organizaciones civiles y sociales y visibilizar las diferencias que se deben hacer al aplicar dicha ley a códigos civiles locales, estatales o federales: «Creemos que en lo federal va a ir bien, pero en lo local hay quien todavía no entiende de qué va el tema», lamentó.

Inicios de la lucha

Olimpia Coral Melo comenzó a luchar contra la violencia de género digital luego de que una persona difundiera un video sexual de ella sin su consentimiento. El contenido circuló en su lugar de origen, Huachinango, Puebla, donde los habitantes se burlaron y la agredieron.

Por la violencia que sufrió, Olimpia intentó suicidarse; sin embargo, no desistió, y su lucha la llevó a exigir reformas a los Códigos Penales de los estados para castigar esa violencia hacia mujeres y niñas, principalmente.

Actualmente, al menos once estados las han aprobado, sin aprobarse en la Ciudad de México, por lo que la activista urge a los legisladores a aprobarla (Reforma).

409 mil sitios de internet en México funcionan como mercados de explotación digital de mujeres, ya que comparten contenido íntimo y sexual sin su consentimiento, (Olimpia Melo Cruz).