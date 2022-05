Ley antiplástico queda en el olvido a solo dos años de ser aprobada en Sinaloa

Laura Guzmán Torróntegui, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) Culiacán, explicó que hasta el momento no se sabe con precisión la fecha en la que podría retomarse.

“Habíamos comentado que la ley antiplástico había sido un tanto apresurada porque no se contaban todavía con los medios para eliminar este tipo de plásticos”, expuso, ya que aún no hay mercado suficiente de venta de productos biodegradables para cubrir la demanda.

De acuerdo con el Congreso del Estado, quedan prohibidos los productos de plástico no biodegradable como popotes y bolsas para traslado de mercancías, después de la publicación del decreto en el Diario Oficial el 21 de febrero del 2020; además, la segunda etapa inició el 15 de febrero de 2021, para prohibir platos, vasos, charolas, cucharas, tenedores, tapas, y otros recipientes, sin embargo, por la pandemia, la tercera etapa, que buscaba prohibir los productos de unicel, como contenedores, platos y vasos a partir del 15 agosto del 2021, fue suspendida hasta el 15 de noviembre, prórroga que se extendió y se mantiene.

A consecuencia de distintas prórrogas acordadas entre el gobierno y los sectores productivos, no se está siguiendo la normativa de la ley antiplásticos; además, no hay fecha definitiva para retomar el tema.

Sinaloa.- A pesar de que fue en enero del 2020 que se aprobó modificar la Ley de Residuos del Estado de Sinaloa para prohibir el uso, venta y distribución de plásticos no biodegradables; a la fecha, está en el olvido la aplicación.

