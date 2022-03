Leyes a favor de la mujer no se aplican en Sinaloa: Especialistas

Culiacán, Sinaloa.- Aunque se ha avanzado en la legislación del marco jurídico en favor del bienestar de las mujeres en Sinaloa, aún quedan pendientes en esta materia y, sobre todo, su correcta aplicación, coincidieron el Dr. en derecho constitucional Gonzalo Armienta Hernández y Mireya Castro López, exconsejera del Instituto Nacional de las Mujeres.

Mireya Castro, especialista en igualdad y desarrollo, quien trabajó en el Instituto Sinaloense de las Mujeres, informa que han detectado que no se cumple la Norma Oficial Mexicana 046 de observancia obligatoria para las instituciones de salud pública, social y privada. Esta norma establece, desde el 2009, que debe realizarse un aborto en caso de embarazo por violación.

Con la despenalización del aborto ayer en Sinaloa, Mireya Castro señala que, una vez que se publique en el Diario Oficial del Estado, observarán y analizarán a detalle temas como la objeción de conciencia, argumento que han usado algunos médicos quienes se han negado a practicar abortos en casos de violaciones y aún a pesar del respaldo jurídico de la NOM 046, denunció la activista.

En otro aspecto, Gonzalo Armienta expone que a nivel federal en materia penal no puede juzgarse de igual forma a un varón que comete el delito de narcotráfico, quien es motivado por un estatus económico o social, a diferencia de una mujer, quien puede cometer el mismo delito, pero por presiones de su pareja o para lograr la subsistencia de sus hijos.

Detalla que, a pesar de que existe un protocolo nacional emitido por la Suprema Corte de Justicia donde se señala que se debe juzgar con perspectiva de género, los jueces estatales no lo hacen y en las sentencias que emiten no se mencionan tratados internacionales a favor de la mujer. Además, no existe un protocolo local.

Consideró que los policías ministeriales deben ser más ágiles en las denuncias por feminicidio, así como en la implementación de medidas de seguridad para las mujeres que sufren violencia doméstica, como ya lo indica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Además, falta emitir una ley de protección a las mujeres indígenas, pues son las más desprotegidas, dijo.

Norma 046

En caso de embarazo por violación, y previa autorización de la autoridad competente, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica deberán prestar servicios de aborto médico a solicitud de la víctima interesada.