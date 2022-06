Licencia de Estrada Ferreiro no frena la solicitud de desafuero de la FGE ni juicios políticos: Serapio Vargas

Sinaloa.- Fue una buena decisión del alcalde Jesús Estrada Ferreiro solicitar licencia temporal del cargo de presidente municipal de Culiacán, pero el primer edil busca mantener el control político del Ayuntamiento e impedir que el Congreso del Estado nombre a quien lo sustituya, afirmó el diputado Serapio Vargas Ramírez, quien señaló que sigue el procedimiento de desafuero planteado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y los dos juicios políticos.

Recomendó que los funcionarios del gabinete de Estrada Ferreiro deben renunciar y dar oportunidad a otros para gobernar. Precisó que tiene las dudas legales de que el todavía alcalde mantenga el fuero, porque cuando te separas de un cargo, también dejan las prerrogativas.

El legislador local de Morena aseguró que, en los últimos meses, el alcalde ya no estaba gobernando el municipio, su tiempo está ocupado y hasta los funcionarios en la defensa de su propia posición.

"Lo que está buscando es ocultar la cabeza y mantener el cuerpo, como un truco legal, para mantener el control del Ayuntamiento, buscando que el Cabildo hasta este momento, que él tiene mayoría y que lo conduce, designe a un provisional", puntualizó.

Aclaró que la separación parcial como la solicitó Estrada Ferreiro no es vacante, y el Congreso del Estado no puede designar cuando hay una vacante, separación o inhabilitación, pero se espera que el Cabildo elija a un alcalde que tenga sabiduría y altura, que no detienen los dos juicios que se siguen.

La licencia del alcalde Estrada Ferreiro va a dar serenidad a cada una de las partes de los juicios políticos, añadió.