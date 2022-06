Licencia de Estrada Ferreiro, ¿un ardid legal del alcalde de Culiacán?

Sinaloa.- Jesús Estrada Ferreiro aseguró a Debate que se separaba del cargo para presentarse voluntariamente ante la Fiscalía de Sinaloa . Los abogados Juan Bautista y Gonzalo Armienta analizaron los posibles pasos jurídicos en este caso.

La cancha del Congreso

Una segunda solicitud de declaratoria de procedencia (desafuero) de la Fiscalía General del Estado contra el alcalde con licencia fue recibida ayer en la tarde en el Congreso del Estado.

En una reunión de la Junta de Coordinación Política se adelantó que se va a realizar hoy la sesión a puerta cerrada y en la modalidad secreta a las 11:00 horas, ante la inquietud de legisladores de que Estrada y simpatizantes irrumpan. Este día dará lectura a las solicitudes de declaratoria de la Fiscalía estatal, por la denuncia de abuso de autoridad, discriminación y desvío de recursos públicos, y será este el único punto a tratar en la sesión.

La segunda petición de desafuero corresponde a dos denuncias de la Auditoría Superior, por los pliegos de observaciones no solventadas de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019, por ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

Estrada carece de fuero

La declaratoria de procedencia no tiene ya razón de ser, consideró el abogado constitucionalista Gonzalo Armienta Hernández. Considera que Estrada ya carece de fuero constitucional, porque pidió licencia. Explicó que la ley no es clara respecto a la declaratoria de procedencia porque no se había dado el caso de que un servidor público solicitara la licencia mientras el proceso transcurría. Hay lagunas.

En su interpretación ve que si la Fiscalía posee pruebas contundentes puede ya proceder, remitir el expediente al juez penal y dictar en 72 horas orden de aprehensión y auto de sujeción (formal prisión). Armienta indicó que el juicio político puede continuar, pues esto permitiría que no regresara al cargo. Ante la decisión de diputados no se puede interponer un amparo.

Juan Bautista Lizárraga Motta

Estrada Ferreiro puede solicitar licencia, pero esto no es una separación de su cargo y aún posee fuero constitucional, opinó el abogado constitucionalista Juan Bautista Lizárraga. Prevé que una posibilidad es que los abogados del morenista presenten un escrito pidiendo que se deje sin efecto la declaratoria de procedencia (desafuero).

También pueden interponer, dijo, un amparo por esto,lo cual le hará ganar tiempo. No sería correcto, pero es posible, dijo. También explicó que ante los amparos, los diputados podrían esperar para no caer en una posible responsabilidad administrativa.

Ganar tiempo

Hay amparos que podrían llevar un año, consideró el especialista en derecho constitucional, lo cual alargaría el proceso y con ello Estrada ganaría tiempo.

“La ley está a interpretación, habrá quienes opinen que pedir una licencia es como separarse del cargo y ya no goza de ninguna de las prerrogativas del puesto. Por ejemplo, cuando el presidente se separa del cargo para contender en la reelección, se supone que ya no tiene ninguna prerrogativa como presidente, pero la pregunta queda en el aire porque él puede reincorporarse una vez que termine su licencia al cargo, entonces esa separación es temporal, no definitiva, tiene sus peculiaridades; es decir, puede volver al cargo y ocupar la presidencia sin tener que volver a ser votado o reelegido. Por consiguiente, al separarse por licencia no pierde totalmente su calidad como presidente porque la puede recuperar”, indicó Bautista.

Por lo tanto, cree que el político está apostando a esa ambigüedad en la ley para que no proceda la declaratoria de procedencia, pero tampoco le puedan nombrar un presidente sustituto. “Por eso él nombró un presidente provisional que es la síndica”.

Feliciano Castro Meléndrez

La licencia que solicitó el alcalde Jesús Estrada Ferreiro es un ardid leguleyo fallido y sigue siendo presidente municipal de Culiacán, tiene fuero constitucional y no detiene los procesos de desafuero solicitado por la Fiscalía General del Estado y de juicios políticos en su contra, sentenció el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro.

Proceso activo

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena comentó que no ha tenido ninguna comunicación con funcionarios de la Secretaría de Gobernación en cuanto al caso de Estrada Ferreiro.

Dijo que el ahora alcalde con licencia es un abogado que no conoce de leyes, y si alguien piensa que con esto es una medida para desviar los procesos que enfrenta en el Poder Legislativo estatal, los procedimientos siguen activos con base a lo dispuesto en la Constitución.

El análisis de los procesos que se siguen, mencionó, puede concluir que no o sí proceden porque no se está prejuzgando nada, que en caso de que se piense que la solicitud de licencia va a frenar los procesos legales, se tiene una responsabilidad y se va a proceder.

Ratificó que la licencia aprobada por cabildo para Estrada Ferreiro no afecta para nada el proceso por vía de juicio político y de desafuero.

El Congreso del Estado recibió la solicitud de la declaratoria de procedencia y se da un plazo de cinco días hábiles para que se dé a conocer al pleno este documento, y que puede ser hasta el jueves o una sesión extraordinaria. Luego el pleno turnará el expediente a la Comisión Instructora y se pone a revisar si reúnen los requisitos para emitir el dictamen.

Contexto

Fiscalía y Congreso tienen procesos abiertos

El alcalde con licencia enfrenta una declaratoria de procedencia (desafuero) en el Congreso del Estado por acusaciones penales contra él en la Fiscalía local por posibles delitos de abuso de autoridad y discriminación, además de posibles daños a la hacienda municipal por adquisiciones de productos y servicios. Si este proceso se concreta, el Congreso debe elegir al presidente municipal sustituto.

Otros casos. Estrada enfrenta dos procesos de juicio político en el Congreso por denuncias ciudadanas; mientras que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mantiene cuatro carpetas de investigación contra personal del Ayuntamiento, informó el viernes la fiscal Sara Bruna.