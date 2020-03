Líder de locatarios del Mercado Garmendia está muy grave, revela su hijo

Culiacán.-El líder de los locatarios del Mercado Garmendia, Joaquín Omar Quintero se encuentra muy grave en el Hospital Civil de Culiacán con diagnóstico de neumonia crónica severa, pero no han confirmado si es un caso positivo de Covid-19, dijo su hijo Joaquín Quintero, quien reveló que "si algo es cierto, es que tiene indicios de poder tener coronavirus".

En un mensaje difundido en Instagram, el joven dijo que su familia se encuentra en espera de los resultados de la prueba para detectar el virus, pero hasta esta noche no han sido entregados.

Asimismo, menciona que lamenta los mensajes de voz en torno al estado de salud de su padre, que se han estado compartiendo en las redes sociales y en los grupos de mensajería, a lo cual hizo un llamado a que no sigan afectando a su familia con información que no ha sido confirmada.

Quintero dijo lo siguiente: "Quiero aclarar que las cosas que se están pasando no son completamente reales, mi papá tiene neumonía crónica severa y actualmente se encuentra internado en el hospital", y reitero esto: "Si algo es cierto es que tiene indicios de poder tener coronavirus, el estudio ya fue realizado, pero aún no entregan los resultados".

Calificó como mentiras los comentarios que se realizan en redes sociales en torno al líder de los locatarios del Mercado Garmendia, y dijo que "están creando pánico en la sociedad y en mi familia" con esta información.

Respecto a su presunto viaje a Europa, el joven manifestó: "También están comentando que yo viaje a España y que fui la persona que causó la enfermendad a mi papá y otros siete familiares, lo cual es totalmente falso".

Y reiteró: "Yo no he viajado a España y mis familiares tampoco están contagiados con este virus. De todo corazón pidió que dejen de compartir esos audios, ya que todavía no están los diagnósticos de mi papá; por lo cual se está publicado información que perjudica la integridad de mi familia".

Recomendó hacer caso a la información proporcionada por el secretario de Salud, Efrén Encinas, de que no hay que hacer caso de todo lo que circula, pero deben de tomar precauciones como lo están haciendo y no salgan de sus casas.

Ante los momentos de angustia que vive su familia y que su padre el sostén económico de la casa, pidió a los sinaloenses que puedan ayudarlos para cubrir los gastos hospitalarios del comerciante, en donde aclaró que no importa la cantidad del donativo.

Estos son los datos porporcionados para su apoyo: BANCOPPEL depósito 4169160446524184 y transferencia 13005310517.