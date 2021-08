Líder del Stasac está a favor de la vacunación de los trabajadores en Culiacán

Culiacán.- Está a favor de que todos los trabajadores del Ayuntamiento estén vacunados y, en lo personal, ha sido un promotor de las vacunas Covid-19, pero no está de acuerdo en la violentación de los derechos humanos al dejarse a los trabajadores que no estén inmunizados sin percibir una salario, explicó Julio Duarte Apán.

Esto luego del anuncio realizado por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro de que se suspenderá a todos los trabajadores de la comuna, sean o no sindicalizados, que no tengan justificación por no haberse vacunado.

A los trabajadores se les convence, y el sindicato está a favor de trabajar en coordinación con el Ayuntamiento para que, los trabajadores que faltan por vacunarse y puedan hacerlo, lo hagan. Pero también estará al pendiente de que no se les violenten los derechos humanos ni laborales.

Los trabajadores son sensibles y cooperativos si se les convence pero no se les debe de imponer, explicó el líder de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán. En su caso, aseguró que no se le notificó que se iban a suspender a los trabajadores no vacunados.

Leer más: Muere otro niño de nueve años por Covid-19 en un hospital de Culiacán

Algunos trabajadores que ya están vacunados expresaron su molestia por el anuncio del alcalde porque no puede dejar sin salario a quienes no lo hicieron.