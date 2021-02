Líderes de colonias de Culiacán rechazan a ex priistas en candidaturas de Morena

Sinaloa.- Un grupo de dirigentes de colonias populares de Culiacán se manifestaron en contra de la imposición de un candidato non grata para la alcaldía, y demandaron al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que se elija a un morenista en este cargo y que priistas “no busquen ruñir el hueso de otra gente”.

Con las consignas “Rocha Moya y Landeros son del PRI, muera el PRI ……fuera el trébol de Morena”, varias mujeres y hombres de las colonias aledañas al sector Capistrano, San Isidro y otros asentamientos, estuvieron por varias horas en espera de ser atendidos por el líder nacional del partido guinda y sin ser recibidos, se retiraron a las 12:00 horas del hotel en donde se realizaba la reunión.

La líder de colonias del Valle de Amapa, Lidia Marisela Avendaño dijo que se encuentran molestos con Gerardo Vargas Landeros, que aspira a la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Culiacán, debido a que les prometió ayuda a muchas familias que se quedaron sin casa y terrenos, que se quedaron esperando que cumpliera su palabra y no lo hizo.

Por ello, ante las promesas incumplidas del ex secretario General de Gobierno, expresaron que “no lo queremos en Morena para nada, por eso queremos hablar con Mario Delgado para pedir que Vargas Landeros no tiene que hacer nada aquí, él es priista de hueso colorado y si queda Vargas Landeros, como líder de colonia no se va a dar el voto por él”.

Avendaño manifestó que “él que sea como candidato a alcalde, pero que sea morenistas, que no se meta otro de otro partido político, los que somos morenistas lo somos y los priistas son priistas”.

Pidió a Vargas Landeros que recapacite y “no busque ruñir el hueso de otra gente y que le dé el lugar a otra gente que es de diferente partido como Morena”.