Líderes del SNTE 27 no quieren trabajar y buscan mantener sus privilegios, afirma senadora Imelda Castro

Sinaloa.- La senadora Imelda Castro Castro se lanzó en contra de los líderes del SNTE Sección 27 en Sinaloa y aseguró que no quieren trabajar, exigen canonjías corporativas, buscan mantener sus privilegios y obtener millones de pesos provenientes del gobierno, pero que ahora ya se les acabó. Lo importante, destacó, que ya no están teniendo el respaldo de los maestros en el estado, que se están dando cuenta de que sus derechos no los defienden.

Dijo que todos los días, los profesores que realizan su jornada tienen una idea distinta y un compromiso con la educación con los de sus líderes sindicales, porque estos últimos no han entendido que se esta en un proceso de cambio.

"Ellos quieren cargos y no quieren trabajar, pero quiero dejar claro, que nuestra postura es sobre los liderazgos y no sobre las y los maestros", puntualizó.

Se espera que los padres de estos estudiantes, niños, jóvenes y maestros saquen adelante a la educación en el estado, que está demostrado, cuando los dirigentes del SNTE sección 27 llaman a un paro y solamente dejan de trabajar un 25 por ciento de los docentes y el resto si acuden a las aulas a dar clases, manifestó la morenista.

Leer más: A partir de cuándo será legal y gratuito, la interrupción del embarazo en la semana 13 en Sinaloa

Consideró que se van a quedar solos con la idea de no trabajar, y que se ha detectado que son los que están encabezando los sindicatos, y no en general el magisterio, que se pudo ver trabajando en las escuelas, pese al llamado a parar de sus representantes.