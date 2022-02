Líderes empresariales de Sinaloa concuerdan con encuesta de El Debate

“Estamos viviendo una situación muy complicada, muy difícil. El aumento de los precios en todas las materias primas, junto a las pocas ventas que tenemos, complican mucho la situación. Tienen una gran verdad quienes han opinado en todo el estado sobre esta situación que estamos viviendo, y es claro que no vemos para cuándo. Tenemos la esperanza de que el gobierno federal cumpla con lo que prometió en campaña”.

“Coincido con lo que dice Codesin, poco a poco nos hemos venido recuperando; creo que en estos tiempos estamos más tranquilos porque estamos viendo que la economía poco a poco se está recuperando, es lo que hemos visto con compañeros comerciantes de todos los giros, es algo que estamos sintiendo y los números no mienten”.

“No se ha sentido ese apoyo que el comercio debería tener por parte de las autoridades, luego que se vieran afectados por la pandemia del covid-19, que aún continúa. A los comerciantes en playa no se les ayudó durante la contingencia y, lejos de dejar la actividad, fuimos apoyados por nuestras familias e, inclusive, nos gastamos los pocos ahorros que teníamos antes de la cuarentena.

En 2020, recordemos que se cerraron muchas actividades no esenciales, y esto vino a complicar los resultados. A partir del 2021, ya con la reapertura de prácticamente todos los sectores y actividades, la economía empezó a experimentar una gradual, pero muy lenta, recuperación; sin embargo, no ha sido suficiente para frenar el desafortunado cierre de algunas empresas.

“En general, creo que en esta muestra que hace EL DEBATE en esta encuesta se genera una percepción de lo que está sucediendo, del estado en el que se encuentran los empresarios. Sí se han caído las ventas, basta con ver, por ejemplo en el Centro de Culiacán, cómo se han cerrado las cortinas y hay, obviamente, ciertas actividades de servicios que han perdido hasta un 40 por ciento de sus ventas, pero esto es un tema todavía generalizado y es un asunto que tiene que ver con los efectos de una pandemia que no ha terminado y en la cual estamos inmersos todos. Nuestra postura, como presidente de organismo, es establecer, obviamente, a través del diálogo con las autoridades, políticas públicas que permitan atender aspectos particulares. Creo que en ese tema estamos tanto con el gobernador, los secretarios y los diferentes alcaldes del estado de Sinaloa.

Personalidades en el sector también destacan la necesidad de ser apoyados por cualquier nivel de gobierno y, otros más, afirman que el apoyo recibido no ha sido suficiente. Además, quienes pueden negociar con los líderes gubernamentales señalan que están en disposición de hacerlo.

Muchos de los empresarios tuvieron que pedir apoyo financiero y más del 80 por ciento declaró que sí necesitaba apoyo de parte de los gobiernos federal y estatal, de quienes, los dueños de micro, pequeñas y medianas empresas en el estado, no habían sentido una respuesta oportuna para el ramo empresarial, de acuerdo con expertos.

