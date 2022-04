Líderes sinaloenses, de acuerdo con encuesta evaluativa sobre gobierno de Rocha Moya

Culiacán, Sinaloa.- La encuesta de EL DEBATE calificó el desempeño de Rubén Rocha Moya a tres meses de tomar protesta como gobernador de Sinaloa.

Líderes de diversos sectores señalaron que, aunque en programas sociales y educativos ha tenido una actividad muy marcada, temas como el combate a la corrupción y a la inseguridad están abandonados, pese a ser parte de su discurso. En estos últimos aspectos obtuvo calificaciones reprobatorias.

A Rocha le mortifica que lo estén evaluando

“En la seguridad estamos mucho mejor que el gobierno anterior, número uno, respeto mucho los estudios, en especial los de El DEBATE, que ya tienen tradición. Me mortifica que me estén midiendo porque es una preocupación de cómo voy a salir mañana. Lo agradezco, personalmente (salir bien evaluado) hice una medición. Me interesa tenerlo porque se mete uno a estas cosas”, mencionó el gobernador del Estado.

En Ahome, la violencia está a la orden del día

“No veo ningún cambio, Rubén Rocha sigue nadando de muertito, ya que no se ha tomado la molestia de dar a conocer su plan de desarrollo para ver cuáles serán su líneas con las que le hará frente al tema de inseguridad, corrupción, así como en materia económica. En esta ciudad de Los Mochis, al igual que Culiacán y Mazatlán, siguen con la presencia de células criminales, se han registrado hechos delictivos”, dijo Miguel Beltrán Aguirre, expresidente del Colegio de Arquitectos de Los Mochis.

“Rocha no estaba preparado para ser gobernador”

“No se pueden esperar buenos resultados del gobernador, Rubén Rocha, pues no estaba preparado para ser gobernador, pues desde que inició su campaña siempre nadó de muertito y, hasta la fecha, así ha estado. En materia de seguridad, combate a la corrupción, en inversión y crecimiento económico, los resultados siempre serán negativos, ya que no cuenta con un proyecto ni una plataforma de gobierno”, afirmó Martín López Félix, expresidente del colegio de Abogados “Roberto Pérez Jacobo”.

“Debe atacar la delincuencia”

“Ha sido difícil atacar el problema de seguridad en todo el país, esto se debe a que la delincuencia está arraigada en México. Ese es un problema que el gobernador debe atacar, hay que buscar el apoyo de las fuerzas federales para poder por lo menos controlar un poco este tema porque no baja. No vemos avances en seguridad pública, le falta al gobernador mecanismos para atacar un poco más lo social” Miguel Ángel Gutiérrez, líder del Movimiento Amplio Social Sinaloense.

Las encuestas son el sentir de los ciudadanos

“Escasas semanas cumplió su 100 días de gobierno, que presente un proyecto más ambicioso de obras, pero han hablado de obras sociales en cada uno de los municipios, y hay que esperar que se presenten más esquemas importantes para el estado. Hay que continuar con la lucha para abatir la corrupción y la inseguridad. Es poco el tiempo, incluso no han presentado el Plan Estatal de Desarrollo y estaremos atentos que vaya enfocado hacia los ejes de los temas más importantes del estado y de las necesidades de los sinaloenses, pero las encuestas muestran cómo sienten los sinaloenses sobre el actual gobierno”, mencionó Cinthia Valenzuela Langarica, presidenta estatal del PRI.

PAS no realiza evaluación de lo que hace el gobierno

“Nosotros no estamos haciendo una evaluación de lo que está haciendo el gobierno, yo creo que ellos deben tener las instancias y los mecanismos de control para dar un seguimiento a eso, pero yo no tengo ningún dato para juzgar si se está haciendo bien las cosas o están mal. Apenas tienen tres meses en el gobierno (Rocha Moya), y yo no me atrevería a dar una opinión de la gestión por carecer de elementos. Aparte, el tiempo es muy corto para hacerlo. Lo que sí me dio mucho gusto fue la declaración de Mario Delgado, en donde declara que la alianza con el PAS de conformidad con el convenio firmado con Morena” dijo Víctor Corrales Burgueño, presidente estatal del Partido Sinaloense.

“Hacen falta más resultados en salud y seguridad”

“Comparto los resultados de la encuesta de este medio en la que destacan al gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, en el rubro de educación. En estos primeros meses de su gobierno ha oxigenado a la Secretaría de Educación Pública y Cultura, al parar los abusos de líderes sindicales. Es apenas el inicio, pero al menos ya se está atendiendo la corrupción”, aseguró el líder del Movimiento Magisterial Sinaloense (MMS), Esteban Guerra. Asimismo, el compromiso de defensa de la escuela de tiempo completo le da puntos al mandatario estatal.

Pero falta mucho por hacer en otros rubros, como es la seguridad y el tema de salud.

Faltan obras públicas y apoyos al comercio

“No han iniciado las obras que han prometido en la Región del Évora, el tema de las obras públicas no se ha concretado. Además que en el sector comercial sí ha tenido el acercamiento, sin embargo, la acción es la que cuenta, y hasta el momento los comerciantes requerimos de créditos y apoyos que no se han cristalizado en su gobierno. Esperemos que sea porque apenas se está acomodando, y que eso cambie pronto”, mencionó Carlos Orduño López, presidente de Canaco Servytur del Évora.

Las restricciones en trámites dan buena señal

“Es muy pronto para hacer una declaración concreta. Sin embargo, es preciso decir que en el tema de educación sí ha sido difundido por los medios de comunicación que busca llegar a acuerdos con los trabajadores de la educación. En cuanto al combate a la corrupción, yo, como abogado administrativo, sí he notado que en algunos trámites se han puesto más estrictos, y ello habla bien, ya que no se presta a otras prácticas”, aseguró Jesús Abraham Portillo, presidente del Colegio de Abogados “Roberto Macías”.

El gobernador prometió muchas cosas y falló

“El gobernador prometió que iba a combatir la corrupción, y la corrupción está más crecida que nunca; iba a combatir la inseguridad, y está más fuerte que nunca;que iba a combatir muchas cosas, y ya vemos que no es lo que prometió. Esa percepción ciudadana se queda corta, porque cómo es posible que esté reprobado en los temas más importantes y la gente quiera seguir votando por una persona incapaz” declaró Ricardo Beltrán, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados.

Todos salen reprobados en inseguridad en el país

“Es un tema generalizado en el país la inseguridad. Estas bajas calificaciones en estos aspectos se repiten en cada una de las zonas de las áreas, municipios y estados del país, ya que es un tema en el que el gobierno federal no ha tomado las medidas necesarias para minimizar estos números tan elevados, donde sale reprobado el gobernador de Sinaloa, pero en todas las entidades federativas ha de suceder lo mismo”, aseguró Ariel Lugo, presidente de Canaco en Guasave.