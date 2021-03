Lista SSPyTM para brindar seguridad durante periodo de Semana Santa en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Se encuentra lista la Secretaría de Seguridad Pública, para implementar operativo especial ante la próxima Semana Santa, ante esto el Lic. Óscar Guinto Marmolejo, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, indicó que esto será independientemente de que las autoridades decidan abrir o no abrir los accesos a los distintos balnearios y playas, así lo expresó:

“Ya tenemos previsto de todo lo necesario para llevarlo a cabo, ahorita estamos en espera de la instrucción final del señor Presidente para que determine si se van a abrir o no abrir las playas; en ese sentido, ya tenemos listo el personal ya sea que se abran o no se abran los diferentes centros recreativos, el personal va a estar disponible para trabajar toda esta semana en la prevención”.

Comunicó el funcionario, quien informó también, que está considerado en caso de no haber acceso, establecer personal en todos los centros recreativos de la ciudad y las sindicaturas, con la finalidad de invitar a las personas a que no permanezcan , y si en su defecto estos sean abiertos al público estarán coordinados con Protección Civil Municipal y Estatal, para verificar que se lleven a cabo los protocolos de sana distancia.

El responsable de la seguridad del Municipio, manifestó que el grueso el personal estará trabajando, se suspenderán los permisos y vacaciones, para tener disponible el cien por ciento del personal. Así lo señaló.

“Por protocolo mismo del periodo, suspendemos vacaciones, el grueso del personal se encuentra trabajando, es una semana que totalmente se encuentra el personal permanente en los diferentes centros recreativos, entonces, pues requerimos del mayor número de personal trabajando”, reveló Marmolejo.

Así mismo, exhortó a las familias culiacanenses a respetar la indicación de las autoridades si se toma la decisión de no abrir al público los balnearios por la pandemia por Coronavirus, y en caso de que la decisión sea abrir los espacios recreativos, acatar de manera muy estricta las recomendaciones para evitar al máximo los contagios por Covid-19. Así, lo recalcó.

“La recomendación es, que no salga si no se autoriza la apertura de los centros recreativos, no salga, en caso de que sea sí, pues siempre deben de tomar las medidas sanitarias establecidas verificar la sana distancia, mantener siempre el cuidado en los objetos que se tocan, en las personas que saludan, es decir, todos los protocolos, estarse lavando continuamente las manos, utilizar el tapabocas principalmente, que es algo muy importante”, exhortó el Secretario de Seguridad.

El Secretario de la SSPyTM, puntualizó que a la par del operativo de Semana Santa en carreteras y balnearios, se implementarán operativos en la ciudad y las sindicaturas para evitar la comisión de delitos y conductas antisociales y reiteró que, si las personas van a dejar su domicilio que verifiquen cerraduras, ventanas, no dejen objetos de valor a la vista y si es posible que encarguen la casa a su vecino de confianza.

“En caso de que decidas salir, pues las recomendaciones son, primeramente verifique que las cerraduras de sus puertas funcionen correctamente; al momento de salir verifique que las ventanas están correctamente, más bien, que las cortinas de sus ventanas estén perfectamente colocadas para evitar se observe hacia el interior, evitar dejar objetos de valor a la vista, encargar su domicilio con los vecinos, con los amigos para que continuamente estén dando una vuelta para verificar la situación de su domicilio, pues sería una las de las recomendaciones generales que deben de guardar siempre”, así mismo, Guinto Marmolejo indicó, que ante cualquier emergencia deberán llamar al 9-1-1.

Para finalizar, el secretario de la corporación de seguridad manifestó, que en caso de que no se autorice la apertura de los centros de recreación, a quien acuda y se le solicite se retire, si no acata la disposición será acreedor a una sanción.

“En caso de que las personas que acudan a los centros, en caso de que se determine que no se van a abrir estos centros, las personas que vayan a acudir, que no tengan conocimiento de esta situación, pues se les pediría que se regresen, que no está abierto. Las personas que sean sorprendidas dentro de estos centros recreativos aún a sabiendas que están cerrados, pues se harán acreedores a una falta administrativa que el juez determinará cuál será la sanción”, culminó el funcionario.