Lista la función Buscando el K.O. Que será este sábado en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Hoy se llevó a la cabo formalmente la presentación de la función de box profesional denominada Buscando el K.O. que se realizará este sábado 15 de febrero en el Polideportivo Juan S. Millán del parque Revolución.

El promotor Shaddai Godoy, acompañado de peleadores locales, dió a conocer los pormenores del evento que está avalado por la Comisión de Box y Lucha Libre de Culiacán que dirige Rodolfo Chávez.

En el combate estelar, el culichi Edy Valencia enfrentará al aguerrido mochitense Jesús "Chamarras" Quintero, en la división de los pesos súper plumas.

Presentación de la función de Box | Cortesía

En la misma función estarán tomando parte el invicto sensación Martin León, pupilo del exprofesional Valentín "Picoco" León; Gerardo Martinez, Adalberto "Terrible" Bórquez y el californiano José "Chema" Delgado.

Shaddai Godoy informó que la ceremonia de pesaje de efectuará este viernes, a las 11:00 horas en la Pirámide Food Park que se ubica en la Isla Musala.

El sábado desde las siete de la noche habrá peleas amateurs. Los combates profesionales están previstos para iniciar a las ocho de la noche.

Cartelera completa

•Edy Valencia vs Miguel “Chamarras” Quintero (Super Pluma - 8 Rounds)

•Gerardo Martínez vs Carlos Iván Cebada (Ligero - 6 Rounds)

•Martín León vs Leonardo Arellano (Ligero - 6 Rounds)

•Juan Machado vs Francisco “Tigre” Anaya (Super Medio - 6 Rounds)

•Adalberto ”Terrible” Borquez vs Jesús Eduardo Soto (Ligero - 6 Rounds)

•Leonardo Chávez vs Juan Efrén Salazar (Ligero - 4 Rounds)

•José Gómez vs Luis Fernando “Coyote” Valdez (Medio - 4 Rounds)

•Brandon Ayala vs Manuel Ruiz Ramírez (Mini Mosca - 4 Rounds)

•Leslie Acosta vs Karla Islas (Ligero - 4 Rounds)

•Francisco Sierra vs Daniel Yucupicio (Super Medio - 4 Rounds)