Listos aguinaldos para el Ayuntamiento de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Ya se cuenta con el dinero para cubrir el pago de aguinaldos en el Ayuntamiento de Culiacán, dio a conocer el alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

Asimismo, dijo que, a fin de cuidar la economía de los trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, sugirió retrasar al 30 de diciembre el pago de la última quincena de ese mes. Trabajadores sindicalizados explicaron que en Administraciones pasadas les adelantaban el pago de la última quincena porque salen de vacaciones.

Aguinaldos

En este tema especificó que son más de 300 millones los que se requieren para realizar los pagos de aguinaldos a trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, además de lo que corresponde a prima vacacional y prestaciones.

Asimismo, detalló que más de 8 mil empleados de la comuna recibirán pagos de aguinaldos, dinero que se encuentra asegurado.

“No tengo el numero exacto, pero son más de 8 mil. Mira, no es tiempo todavía, pero cuando llegue el momento lo vamos a pagar. Ojalá y acepten ellos que les paguemos la segunda quincena hasta finales del año, por el bien de ellos”, opinó el alcalde, ya que, a su parecer, se requiere retrasar el pago de la última quincena con la finalidad de cuidar la economía de los trabajadores.

Dinero listo

“Tenemos el dinero, pero dárselos implica que lo van a gastar, y en enero no van a tener recursos. A mí no me beneficia en nada guardar el dinero, no ganamos ningún interés y ningún beneficio, pero sí tenemos la posibilidad de evitarles que lo gasten, porque si tienen el dinero en la bolsa lo gastan todo, y en diciembre hay muchas cosas que comprar, muchas necesidades, y yo creo que la mejor forma de tener bienestar es ahorrando también”, dijo Estrada Ferreiro.

Salarios bajos

Por otra parte, lamentó que sean sobre todo los trabajadores eventuales los que ganan menos de 5 mil pesos y requieren cuidar su economía.

Aunado a ello, describió la suma económica como insuficiente para que se alimente una familia entera, además de que no cuentan con prestaciones, como Infonavit ni Seguro Social.

“Ya estaban y tiene años así, entonces no me cabe a mí en la cabeza cómo aguantaron tanto tiempo, cómo tienen tanto tiempo”, reiteró el presidente municipal.

Sin préstamos

Respecto a ello, dijo que gracias al programa de austeridad que se implementó durante el primer año de su gestión se cuenta con la seguridad de realizar el pago de los aguinaldos, a diferencia de años anteriores, en los que se optaba por préstamos bancarios o con Gobierno del Estado, lo que incrementó la deuda pública que arrastra el Ayuntamiento.