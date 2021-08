Listos para la reapertura el 50% de los vendedores del tianguis Los Huizaches en Culiacán

Sinaloa.- Se estima lograr un 50 por ciento de reinstalación de vendedores en la reapertura del tianguis Los Huizaches que se efectuará este domingo, indicó Silvia Domínguez, coordinadora del Colectivo Tianguis Culiacán.

Ante la necesidad de contar con certificación por parte del ayuntamiento que avale la aplicación de protocolos sanitarios y contar con la vacuna en vendedores, explicó que toda esta semana, se han estado enviando documentos, esto con la intención de lograr el mayor número posible de personas que se reintegren al trabajo los domingos.

Recordó que en el tianguis Los Huizaches por ser el más grande de Culiacán, se cuenta con un total de vendedores mayor a 2 mil puestos, de los cuales se estima llegar a instalar este domingo un aproximado a mil vendedores, esto pues se cuenta con personas adultas mayores que decidieron esperar algún tiempo para reintegrarse.

"Vamos a seguir trabajando como con un 50 por ciento porque mucho compañeros están esperándose, porque muchos son adultos mayores entonces se están esperando a que bajen un poquito más los contagios", reiteró.

En cuanto a los protocolos sanitarios obligatorios que se tienen que implementar en los puestos el día de la apertura en Los Huizaches, destaca el contar con gel antibacterial en los puestos, sanitizante o agua con jabón, cubre bocas, cartel de prevención a la vista, guardar la sana distancia, no ingresar niños menores de doce años y personas con algún padecimiento que los haga vulnerables a un contagio.

En lo que corresponde a la aceptación de los vendedores para certificarse en los protocolos sanitarios emitidos por el ayuntamiento, dijo que hasta el momento no se ha tenido inconformidad ni se han rehusado a comprobar contar con vacunación, lo cual es obligatorio para la reinstalación, a diferencia de los clientes que por el momento no es obligatorio que porten certificado de vacunación para ingresar a los tianguis, sin embargo, no sé descarta la posibilidad de que se pueda aplicar de repuntar los contagios de covid-19.

"Hacemos el llamado a la sociedad en general que respeten los protocolos al interior de los tianguis porque para nosotros es de mucha importancia llevar ese mensaje, porque ese es el motivo por el que nos cierran los tianguis porque la gente que va no los cumple y es un gran ingreso para las familias", expresó.

Además dio a conocer que por la mañana se estarán entregando certificados a los vendedores que han cumplido con el proceso que está solicitando el ayuntamiento de Culiacán para comprobar que trata de un comercio seguro.