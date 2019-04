Llama CEPTCA a cuidar que los menores no consuman alcohol

Culiacán, Sinaloa.- Debido a que los accidentes vehiculares aumentan en periodos vacacionales a causa del uso del celular y del consumo excesivo de alcohol y otras sustancias, la Comisión Estatal Para la Prevención y Tratamiento Contra las Adicciones (CEPTCA), hace un llamado a la población para evitar los excesos durante este periodo vacacional y que se priorice la sana convivencia familiar.



El Dr. Cristian Aldo Muñoz Madrid, Comisionado Estatal de CEPTCA, señaló que la principal recomendación es hacia los padres de familia para que estén atentos de sus hijos, para que se trate de prolongar lo más posible el consumo del alcohol entre los adolescentes por primera vez, el cual en muchos casos inicia entre los 12 a 15 años de edad y que sobre todo les expliquen los riesgos que conlleva tomar bebidas embriagantes.



“Nosotros como CEPTCA, invitamos a la población a que evite el uso nocivo de alcohol, a que ayuden a que sus hijos y traten de consumir alcohol lo más tardío posible y que los enseñen también a que consumir alcohol es una responsabilidad muy grande para la salud”, manifestó.



Detalló que se establece como un trago estándar un caballito de tequila, vaso de wiski no más de 250 mililitros o un bote de cerveza, pues fisiológicamente el cuerpo puede metabolizar un trago estándar por hora y en los hombres se les recomienda que no pase más de 5 tragos estándar por ocasión y no más de dos o tres ocasiones por semana como máximo.



Asimismo, en el caso de las mujeres se recomienda un trago estándar por hora de no más de tres a máximo cuatro dosis por ocasión y no más de dos ocasiones por semana, pues explicó que esto ayuda a que el metabolismo en el hígado sea adecuado y la persona no tienda a intoxicarse.

Denotó que si bien existen casos donde las personas toleran más el alcohol, advirtió que no significa que no corran riesgo de sufrir una intoxicación, asimismo informó que cuando una persona ya se intoxica, empieza a hablar de una manera no adecuada, tiene alteraciones y puede caer en un problema hepático, gástrico, o desafortunadamente conducir un vehículo y provocar un accidente.