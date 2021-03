Llama Canirac a no relajar la aplicación de protocolos en restaurantes de Culiacán

Sinaloa.- A no descuidar la aplicación de medidas y protocolos sanitarios en restaurantes, llamó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Culiacán, José Miguel Taniyama Ceballos, ante el posible repunte de clientes por temporada vacacional.

Destacó que a su parecer es importante que se continúe trabajando en evitar nuevos repuntes de contagios con la movilidad de las personas que podría suscitarse en Semana Santa, por lo que os restaurantes siguen aplicando los protocolos estrictamente en ciudadanos y empleados.

No hay que perder de ojo que estamos en pandemia, a final del día la vacuna no llega de forma masiva, está a cuenta gotas en el país y que eso no nos venga a confiar, eso desestima mucho el trabajo que estamos haciendo con el tema de protocolos, no debemos de dejar a un lado el problema de la pandemia y de los rebrotes ahí está”, reiteró.