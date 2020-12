Llama Coepriss a sinaloenses a ser precavidos en festejos de Año Nuevo

Sinaloa.- El comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), Jorge Alan Urbina Vidales, hizo un llamado a la población para tomar precauciones y no poner en riesgo la salud en las celebraciones de año nuevo.

La precaución es fundamental para recibir el 2021 en optimas condiciones, algunas recomendaciones son: lavarse las manos y seguir las medidas sanitarias para prevenir el contagio de Covid-19, cuidar el consumo y buen estado de alimentos y bebidas, no comer en abundancia y no beber en exceso cuidándose de no ingerir bebidas adulteradas, no mezclar bebidas energizantes con alcohol, no fumar en espacios libres de humo de tabaco, y evitar los riesgos de los juegos pirotécnicos y la automedicación.

“Nuestra recomendación para Sinaloa es ser precavidos y permanecer en casa, únicamente salir en situaciones imponderables y no exponer a adultos mayores, niños, ni personas con enfermedades respiratorias preexistentes, ya que son la población con mayor riesgo de contagio”, subrayó.

Recordó que la cena de Fin de Año, momento de reunión familiar por excelencia para despedir el Año Viejo pero también es una ocasión en la que se suelen presentar problemas de intoxicaciones, excesos e indigestión, debido a que en ocasiones no se cuida el manejo adecuado e higiénico de los alimentos.

Por lo que se exhorta a la ciudadanía a moderarse y evitar todos los excesos.

Por ejemplo, el “recalentado” puede causar intoxicaciones si no se tiene un cuidado adecuado con los alimentos por lo que lo más recomendable es refrigerar la comida sobrante poco después de servirla. “Cuando los alimentos se dejan en la estufa o el horno a temperatura ambiente o son calentados en varias ocasiones se pueden desarrollar toxinas, microorganismos o bacterias como Salmonella, Escherichia Coli y Clostridium perfringens, entre otros”, precisó.

Respecto a las bajas temperaturas que se están percibiendo en el estado recomendó mantenerse abrigados y dijo "en esta temporada de invierno es mejor consumir bebidas calientes por la noche".

Pero dado que muchas personas suelen brindar o tomar alcohol en los festejos recomendó cuidar lo toman.

Explicó que existen puntos de verificación o seguridad para detectar las bebidas alcohólicas irregulares o adulteradas: es conveniente revisar que la etiqueta del producto contenga el nombre y fecha de caducidad o de consumo preferentemente así como los ingredientes, el contenido neto, el nombre, denominación o razón social del fabricante responsable, domicilio fiscal, país de origen y lote.

“El alcohol adulterado puede ser mortal. Beber alcohol adulterado puede provocar una embriaguez más rápida y causar nauseas, vómito, cefalea o dolor de cabeza, irritación gástrica, ceguera, estado de coma y la muerte”, informó.

Sobre las tradicionales doce uvas a medianoche pidió a la población cuidar a los niños y las personas mayores para evitar asfixia y supervisar que sean bien masticadas.

Finalmente afirmó que "el hogar es el lugar más sano y seguro en el que podemos pasar estas fechas”, por lo que se pide que si no es necesario, los sinaloenses se queden en casa para prevenir contagios de Covid-19 o accidentes.