Llama Copecol a hacer estrategia para el combate de la inseguridad en Sinaloa 

Culiacán.- En solidaridad con la reciente situación de violencia en el municipio de Culiacán, la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol), hizo un llamado a los legisladores del país, para observar y vigilar, la eficiencia de las estrategias de seguridad para Sinaloa y la asignación de un mayor presupuesto para el estado, destinado al equipamiento y capacitación de cuerpos policiales.

El diputado de Nayarit, Leopoldo Dominguez González y presidente del consejo consultivo de Copecol, abundó que, en sesión permanente se acordó hacer una visita al Congreso de Sinaloa, con el fin de estrechar lazos y mostrar solidaridad. Dijo que, su propuesta como organización de legisladores es instalar mesas de trabajo, dedicadas a mejorar y debatir sobre la situación de seguridad del país y de Sinaloa, por lo que hizo un llamado a las autoridades a ocuparse sobre el tema.

“No venimos a hacer jueces no venimos a decidir porque pasó, quien tuvo la culpa o quién no, todos somos conscientes que, la inseguridad no apareció ayer, es invitar a todas las autoridades y organizaciones de que establezcamos una mesa por la paz, una dónde pongamos por todo encima de nuestras ideologías partidistas”, dijo.

El diputado, exhortó al gobierno federal a tomar en cuenta a los estados y municipios para el fortalecimiento presupuestal en materia de seguridad, con el fin de eficientar las estrategias de combate con el crimen organizado.