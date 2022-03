Llama Cuén Ojeda a seguir usando el cubrebocas en espacios cerrados en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Aunque en Sinaloa el uso de cubrebocas no es obligatorio, el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda llama a la población a no descuidarse. El funcionario explicó que el número de contagios de covid-19 ha bajado de manera significativa en el estado durante las últimas semanas, pero hay que recordar lo que ha pasado en China y en otros países que se volvieron a incrementar los contagios y volvieron los confinamientos.

Como la totalidad de la población en México no se ha vacunado, no se descarta una quinta ola de contagios.

El secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda recomienda que se continúe usando el cubrebocas sobre todo en espacios cerrados. Recordó que en los lugares abiertos es más difícil que haya contagios pero es mejor que las personas se protejan.

En Sinaloa no se puede obligar a las personas a usar esta medida preventiva por lo que el uso queda a conciencia de la población.

En este tema el gobernador Rubén Rocha Moya también se pronunció a favor de que en los espacios cerrados la población use el cubrebocas, pero en los espacios abiertos y cuando hacen ejercicio pueden no portarlo.

“Sí, y desde ahorita le digo que al que se lo quiera quitar afuera que se lo quite, o sea, si anda haciendo ejercicio, si anda en la calle, si anda al aire libre no tiene obligación de traerlo”, expresó. Sin embargo aclaró que no va a decir cuándo se deje de usarlo en todos los sitios y eso será en base a la medida que tomen las autoridades federales.

En lo que respecta al aforo de las playas en Semana Santa tanto Cuen como Rocha señalaron que podría ser factible que sean al 100 por ciento pero quien determinará esto será el equipo de expertos de la Secretaría de Salud en los próximos días. Aunque en la actualidad el aforo en los restaurantes se mantiene a un 75 por ciento existe la posibilidad de que el mismo se incremente al igual que en otros espacios recreativos.