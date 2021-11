Llama IMSS Sinaloa a población rezagada a aplicarse vacuna contra Covid-19 en puntos fijos establecidos

Con la finalidad de llegar a la mayor cantidad de población y aumentar los niveles de vacunación contra la Covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa hace un atento llamado a la población que no se ha aplicado el biológico o que se encuentra pendiente de segundas dosis para que acudan a los puntos fijos que se encuentran en distintas latitudes del estado.

La titular del IMSS en la entidad, doctora Tania Clarissa Medina López, indicó que la vacunación es una de las mejores herramientas contra la enfermedad grave producida por el virus SARS-CoV-2, y como Coordinadora de Brigadas Especiales del Estado de Sinaloa lanzó el llamado para aumentar los niveles de protección en la población.

“Nosotros terminamos con la aplicación de vacuna en las jornadas ordinarias desde mediados del mes de octubre (…) rebasando 80% de la población mayor de 18 años inmunizada en el estado. Sin embargo, nuestra tarea como institución de salud y en conjunto con todo el Comando Estatal de Vacunación COVID-19 es aumentar ese porcentaje y llegar a toda la población”, indicó la funcionaria.

Actualmente, señaló, se tienen jornadas de aplicación de biológicos en tres puntos fijos de vacunación en las ciudades de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, esto con la finalidad de que las y los sinaloenses que por alguna razón no se han aplicado la vacuna, acudan a protegerse.

“Actualmente contamos con tres puntos de vacunación fijos, uno de ellos en la Novena Zona Militar, en la ciudad de Culiacán; otro más en Mazatlán, en el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS); mientras que en Los Mochis se está vacunando en la Plaza Sendero Domo Sur”, informó Medina López.

De igual manera, indicó que la vacunación actualmente se encuentra en un 89.76 por ciento, con un 87.74 por ciento de esquemas completos; sin embargo, recalcó que a mayor cantidad de personas vacunadas, se tendrá menor incidencia de casos graves que requieran hospitalización o que deriven en decesos.

“La vacunación es de suma importancia, es la mejor herramienta que tenemos contra la COVID-19, junto con las medidas sanitarias que ya conocemos: el lavado constante de manos, el uso de cubrebocas y la sana distancia. Por eso el llamado a la población que hace falta de inmunizarse”, señaló.

Finalmente, comentó que se están llevando a cabo a la par jornadas de vacunación para menores con comorbilidades de riesgo también en tres puntos del estado también en las ciudades de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.

“Seguimos vacunando a menores de 12 a 17 años con comorbilidades de riesgo en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Culiacán; en el Hospital Gineco Pediátrico (HGP) No. 2 de Los Mochis, así como en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 de Mazatlán”, indicó la funcionaria.

Recordó que actualmente se tienen más de cuatro mil 150 menores de 12 a 17 años con comorbilidades que ya han sido vacunados, más de mil 100 de ellos ya con su esquema completo, por lo que conminó a los padres de familia a acercarse para tener protegidos a las y los menores más vulnerables.

Finalmente, la doctora Medina López comentó que el Comando Estatal de Vacunación COVID-19 en Sinaloa se encuentra sesionando constantemente para definir estrategias para aumentar el porcentaje de personas inmunizadas en el estado, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a aplicarse los biológicos disponibles.