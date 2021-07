Llama Pánfilo Díaz a camioneros a denunciar abusos de agentes de Tránsito en Culiacán

Sinaloa.- Son casi tres semanas implementando el operativo que surgió entre autoridades del servicio público, así como el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro donde se acordó que los agentes subirían al transporte público invitando a usuarios y choferes a hacer uso del cubre bocas con el fin de disminuir los contagios de covid ya que han ido en aumento y consideraron este sistema un método de prevención.

En dicho periodo, ha existido gran controversia ante las sanciones que han sido llevadas a cabo y una consecuencia de ello fue que los conductores de transportes urbanos manifestaron que desde que dio inicio el operativo es más común que se les soliciten “mordidas”, aprovechándose y buscando cualquier pretexto para solicitarles montos económicos con la amenaza que de no hacerlo serán remitidos a barandillas.

Ante esta situación, el Director de la Unidad de Tránsito Municipal, Panfilo Díaz Juárez exhortó a los concesionarios o choferes a que en dado caso de que se sientan agredidos o vulnerados por un agente vial es importante que haga llegar su inconformidad a las oficinas con pruebas, ya que, cuentan con un reglamento y de ser violado por los agentes este puede

ser sancionado.

Es decir, no deben ceder ante cualquier tipo de abuso. Ya que la orden es que, al subir no se le pida ningún documento al chofer, solo se cercioran del seguimiento de las medidas, si alguien no tiene puesto, pero si cuenta con uno, los invitan a que se lo pongan y de no tenerlo los invitan a bajarse de la unidad. En el caso del transportista, de igual manera le hacen la invitación y de negarse lo detienen tanto a él como a la unidad.

Hasta el momento sólo se han detenido los dos choferes que fueron llevados a barandillas.

Nosotros no queremos detener camiones ni choferes queremos dar la información y la respeten, hicieron un compromiso” señaló.

Considera que las personas en gran medida han respetado el protocolo, de tal manera que incluso han recibido denuncias ciudadanas de transportistas que no llevan cubrebocas además de sobre cupo de camiones.

Han llegado a bajar hasta 90 usuarios de las unidades por tener exceso de pasajeros además sin cubrebocas, este es un lugar cerrado y con un simple estornudo podría haber graves consecuencias.

“Queremos cuidarlos, no se sabe si tienen personas vulnerables en sus casas y buscamos evitar que se contagien” agregó.

