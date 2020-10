Llama Protección Civil a denunciar al 911 fiestas de Halloween en Sinaloa

Sinaloa.- Al ser hoy el día en el que repunta la realización de fiestas de Halloween, la dirección de Protección Civil en Sinaloa hace el llamado a que se denuncie al 911 la realización de festejos clandestinos o en la vía pública.

Francisco Vega Meza, director estatal de Protección Civil, recordó que la recomendación es a no realizar festejos, no sacar a los niños a pedir dulces, y no acudir a ningún tipo de fiesta, esto pues se genera la posibilidad de un contagio de Covid-19.

En cuanto a los protocolos advirtió que ya se cuenta con operativos establecidos para realizarse el día de hoy por la tarde y noche, en donde se vigilará por las autoridades el cumplimiento de recomendaciones y protocolos.

"Recordarles que el Covid-19 sigue entre nosotros aunque estemos en semáforo amarillo, el llamado es a la no relajación y nosotros las autoridades vamos a estar vigilantes principalmente en los espacios donde hay controles, hay limitaciones y hay protocolos para que se cumplan, y si alguien ve que se está haciendo alguna fiesta de manera clandestina o en la vía pública, que no duden en llamar al 911 y una autoridad estará ahí", reiteró.