Llama Secretaría de Salud en Sinaloa a vacunarse contra Covid-19

Sinaloa.- En Sinaloa ya comenzó la primera fase para vacunar a los adultos mayores a partir de los 60 años, con el arribo de 22 mil 850 dosis contra Covid-19, las cuales serán repartidas en tres municipios: El Rosario, San Ignacio y Mocorito.

Es por ello que el titular de la Secretaría de Salud estatal, el Dr. Efrén Encinas Torres, llamó a la población para que este atenta y siga los pasos establecidos para adquirir la vacuna: ingresar a la página https://mivacuna.salud.gob.mx para registrarse, esperar la llamada del personal para que le otorguen fecha, lugar y hora donde le aplicarán la vacuna al adulto mayor, y sobre todo acudir a la cita con la plena confianza de que obtendrá inmunidad al Covid-19.

Cabe recordar que tan solo en la primera semana de registro en línea, 115 mil 059 adultos mayores se registraron en Sinaloa para ser vacunados de los 183 mil sinaloenses mayores de 60 en el estado.

Sobre los efectos adversos de la vacuna estos han sido menos del uno por ciento de la población, y se ha tratado en su gran mayoría de efectos secundarios leves; dolor de cabeza y temperatura, afirmó Encinas Torres.

“Al momento reportes grave severos de la aplicación de las vacunas en cualquiera de las que se comentan no ha habido ningún número estadísticamente hablando para decir, es peor que el beneficio, no son efectos colaterales adversos leves la mayoría al nivel del país no llega ni al uno por ciento, son efectos locales, dolor de brazo, temperatura, dolor de cabeza”, precisó.

Aunque el programa de vacunación contra Covid-19 es atendido por las Fuerzas Armadas, al tratarse de un tema de Seguridad Nacional, el estado ha hecho un frente común para que la vacuna sea otorgada debidamente a los adultos mayores en los 35 puntos de vacunación establecidos desde la periferia al centro de los municipios ya mencionados.