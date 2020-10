Llama el sector salud a aplicar vacuna contra la influenza solo a grupos vulnerables

Sinaloa.- Ante el incremento de demanda de la ciudadanía para aplicarse la vacuna contra la influenza este año en Sinaloa, el sector salud llama a que sean solo los grupos vulnerables los que acudan a los centros de salud a solicitarla.

Filiberto Sánchez, jefe de vacunologia de la secretaría de salud de Sinaloa, destacó que es solo para los grupos blancos, que trata de niños entre 6 meses y 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas, personas con enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión descontrolada, cáncer, VIH o enfermedades respiratorias agregadas que puedan generar más posibilidades de enfermarse por influenza.

Recordó que es desde hace un mes que se está aplicando la vacuna contra la influenza al personal de salud de los hospitales, sin embargo, se ha estado teniendo demanda de personas a las que no se les a negado hasta el momento, pero para la población la aplicación será del 20 de octubre al 31 de diciembre.

Explicó que a diferencia de otros años en los que se aplica hasta el 31 de marzo, se determinó recortar el periodo de vacunación en los municipios, esto por motivos de la pandemia y acortar los días de aplicación para proteger a las personas en la temporada que más se requiere y se generen las defensas necesarias contra la influenza.

"Rápidamente la población empezó a escuchar que había vacuna de influenza y empezaron a acudir a las unidades, pero no es para la población abierta, osea no se la van a poner a un adulto sano que no tiene nada, eso no es grupo blanco y no podemos vacunar a alguien que no tiene riesgo y dejar descubiertos a los que si realmente tienen riesgo, no es a toda la población", destacó.

En cuanto a la expectativa de aplicaciones dijo que son 335 mil dosis por parte de la secretaria de salud, y agregando al IMSS e ISSSTE se aplicarán 860 mil dosis, lo que se determina tomando en cuenta el índice de personas con características de salud vulnerables y no a toda la población.