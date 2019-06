Llaman a Congreso a no acatar orden de Corte sobre matrimonio igualitario

Culiacán, Sinaloa.- Los poderes legislativos fallan cuando incurren en la de-terminación de la realidad; las leyes deben ser creadas en un lenguaje donde los adjetivos y los sustantivos ya tengan una definición, afirmó la abogada Íngrid Tapia, al exponer la conferencia “Constitucionalidad y justicia del matrimonio civil” en el Congreso del Estado, refiriéndose al matrimonio igualitario como algo inexistente e irreal.

Este viernes, el Comité Interreligioso fue atendido en materia de matrimonio igualitario por los legisladores, en donde expresaron su inconformidad y desacuerdo ante la posible aprobación de la unión legal entre personas del mismo sexo en Sinaloa.

En su participación, la expositora Íngrid Tapia afirmó que, respetando la división de poderes del Estado, el Congreso de Sinaloa no está obligado a acatar la resolución de la Suprema Corta de Justicia a favor del matrimonio igualitario por respeto a sus derechos humanos y combate a la discriminación: “¿Está el Congreso del Estado obligado a cumplir lo que dice la Corte? No. Ellos tienen derecho a expresar lo que se dé la gana si aquí este asunto le compete a las mujeres y hombres de Sinaloa conforme a qué deben legislar como representantes de los mismos”, expresó.

Ley

En tal exposición, la abogada por profesión alegó que la convivencia entre parejas no necesita del Estado para consumarse; es decir, no se necesita de la ley para que sigan siendo pareja.

Detalló que el concepto de matrimonio jurídicamente es la unión de un hombre y una mujer para la construcción de una familia, y el Estado debe preocuparse por garantizar las óptimas condiciones de desarrollo de los hijos es sus primeras tres etapas de vida, hasta ser mayores de edad, pues darle el derecho de firmar un contrato conyugal a los homosexuales no es relevante: “Las relaciones de pareja no necesitan del Estado para seguir siendo pareja, no es relevante eso; lo que es relevante para el Estado es atender los miembros de una familia en los periodos de vulnerabilidad”, comentó.

Asimismo, desde la audiencia se comentó que ser gay es una moda y se advirtió sobre el gran riesgo en la descomposición familiar que implica legislar a favor de este grupo de personas.

Imposición

A favor del matrimonio igualitario y en representación de la comunidad homosexual se pronunció el joven Isaac López, quien tomó el micrófono desde la audiencia para rechazar la imposición de un régimen católico que se opone a los derechos de las personas: “No estoy de acuerdo con lo aquí expuesto. El matrimonio no es por naturaleza. La historia no es argumento para darnos el derecho a contraer matrimonio jurídico. Quere-mos ayudarlos a mejorar las familias y tener mejores hijos. Aceptémonos”, manifestó.

Los diputados que se hicieron presentes para escuchar la ponencia fueron Sergio Jacobo, Mónica López Hernández, Gloria Himelda Félix, Jesús Armando Ramírez y Margarita Inzunza, del PRI; y Graciela Domín-guez, Horacio Lora, Marco Antonio Zazueta y Flora Isela Miranda, de Morena.