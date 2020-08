Llaman a denunciar si un niño no estudia por no contar con los medios tecnológicos en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.-Todos los niños independientemente de la comunidad en la que estén y la condición económica de sus padres tienen derecho a tener clases, y el que cumplan con este ciclo escolar es obligación de las autoridades de los tres niveles de gobierno dijo Margarita Urías Burgos, titular del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

En el hogar es obligación tanto de madres como padres que el niño esté cumpliendo con las tareas y pide que no se le deje toda la responsabilidad a la mujer quien en muchos casos también se ve en la necesidad de salir a trabajar.

Urías Burgos llama a los comisarios, los síndicos, presidentes de colonias y población en general que reporten a las autoridades, que tengan más cerca si conocen casos en los cuales los niños no puedan cumplir con lo que le están pidiendo los maestros porque no cuentan con televisión, internet o computadora.

Es obligación de las autoridades buscarle una opción para que continúen con su formación académica.

Pidió a los padres no quedarse callados y denunciar si no cuentan con las herramientas adecuadas para la educación de sus hijos.

Dijo entender que en muchos hogares hay varios niños y sólo un televisor o bien no hay internet por lo que a ellos se les tiene que buscar un método para que estudien.

Indicó que en el ciclo escolar pasado no se presentaron denuncias en SIPINNA sobre niños que no podían cumplir con las tareas por no contar con las herramientas pero que estará vigilante de este tipo de casos para que se les dé el seguimiento adecuado.

El presidente de Profesionistas Indígenas del Noroeste Jorge López Hernández, explicó que en Villa Juárez había muchas familias que no tenían internet ni los medios para que sus hijos de educación básica estudien.

La principal cuestión es la económica porque sólo tienen un televisor y no pueden ver las clases los tres hijos al mismo tiempo.

