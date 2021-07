Llaman a emitir la opinión en la consulta popular del 1 de agosto en Sinaloa

Sinaloa.- Los diputados de Morena, Francisca Abelló Jordá y Mario Rafael González Sánchez realizaron un pronunciamiento a favor de que los ciudadanos participen en la consulta popular a realizarse el 1 de agosto, para que ningún expresidente de México, a quienes llamaron “bandidos”, ni funcionarios públicos se queden sin recibir castigo.

Abelló Jordá dijo que la trascendencia de esta consulta popular no sólo es para que el mandato popular ordene la investigación de crímenes de ese pasado reciente, sino para que “se conozca la verdad sobre tantas transgresiones orquestadas por los expresidentes que permanecen impunes; no sólo es para que se les haga justicia a las víctimas y se repare el daño, no sólo es para recuperar nuestra memoria histórica, es para que con el esclarecimiento de los actos criminales de los políticos del pasado, se garantice la no repetición”.

