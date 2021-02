Llaman a la ciudadanía a denunciar el robo del cableado público en Culiacán

Sinaloa.- Autoridades del Ayuntamiento de Culiacán invitan a la ciudadanía a denunciar el robo de cableado del alumbrado público.

A pesar de que este es un delito, es muy poco denunciado, pese a que debido a ellos camellones completos y calles de colonias se quedan a oscuras.

A través de un boletín las autoridades municipales expusieron que son constantes los reportes de luminarias que no funcionan, y la falta de denuncias ocasiona que este problema persista, pues son necesarias para proceder conforme a la ley.

Se informó que de forma reciente se concluyó la instalación de luminarias LED en avenidas y bulevares principales de la ciudad, con un total de 7 mil, 190 como parte del programa realizado en conjunto con la Secretaría de Energía y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica.

Cabe resaltar que la colocación se encuentra lista; no obstante, en algunos sectores estas lámparas no están aún en funcionamiento, en gran parte porque no se cuenta con el cableado que se requiere y se continúa trabajando en su reposición para que a la brevedad posible estén listas.

Se invita a quien vea que se están robado el cableado a que llame al 911. En algunos sectores de la ciudad también se han robado las lámparas.