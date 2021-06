Llaman a la población a tener completo el esquema de vacunación en Sinaloa

Sinaloa.- La Secretaría de Salud de Sinaloa hace un llamado a la población para que se apliquen la vacuna contra Covid-19 para protegerse y contar con un porcentaje importante de inmunidad contra esta terrible enfermedad que ha cobrado millones de vidas en el mundo, advirtió el Dr. Efrén Encinas Torres, el titular de salud.

El Dr. Encinas detalló que, en el caso de Sinaloa, actualmente se tienen 248 pacientes hospitalizados por Covid-19 en el sistema de salud público y privado, de los cuales 41 pacientes cuentan con vacuna, 37 de ellos cuentan con la aplicación de una dosis y 4 tienen el esquema completo de vacunación, es decir, solo el 16% cuenta con alguna protección pero solo el 1.6% estaba protegido totalmente.

Precisó que los 4 pacientes hospitalizados que cuentan con el esquema completo de vacunación lamentablemente también presentan alguna comorbilidad como; obesidad, diabetes e hipertensión, incluso algunos son inmunosupridos debido a problemas previos, lo que se ha comprobado que complica la situación del paciente contagiado de Covid-19.

“De tal manera que en términos generales todas las vacunas, el propósito fundamental primero es evitar mortalidad y el segundo será evitar que le pegue a uno la enfermedad, pero no es cien por ciento segura con ninguna vacuna que se aplique la persona que con esto ya no nos va a dar, no, por eso es que debemos seguir los cuidados aún después de vacunarse con cualquier vacuna, ejemplo, la vacuna de la influenza que ya existe año tras año después de la pandemia de H1N1 del 2009 d en términos generales una eficacia de protección de cerca del 70 75% y es útil ha disminuido muchísimo la prevalencia de esa enfermedad, de tal manera que tiene su bondad casino, los casos que han señalado que han existido así no son producto de una ineficacia de la vacuna”, manifestó.

Finalmente, el Secretario de Salud, instó a la población en confiar en las vacunas de diversos laboratorios los cuales todos han sido aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y ofrecen una protección de inmunidad muy importante para la persona vacunada.

Asimismo, recordó la importancia para la población con alguna comorbilidad como la diabetes, hipertensión, obesidad, VIH SIDA, cáncer, entre otros padecimientos, a que se apeguen a sus debidos tratamientos y busquen mejorar su salud a través de estilos de vida saludable, para con ello mejorar su sistema inmunológico y salir abantes en la pandemia que enfrenta el mundo y que aún no termina.

