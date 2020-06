Llaman a mujeres a denunciar delitos en cuarentena en Sinaloa

Sinaloa.- El confinamiento social durante la pandemia aviva la tensión y el estrés generados por preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Poca movilidad por las medidas de restricción y aislamiento por la pandemia afectan a los sistemas de atención y procuración de justicia para las mujeres, y aunque han sido implementados sistemas de atención a distancia, la eficiencia no es la misma, y no todas las mujeres pueden acceder a una comunicación remota, ya sea vía internet o telefónica.

Expertas recomiendan a las mujeres hacer la denuncia correspondiente y acudir al Ministerio Público si la situación es apremiante, tomando en cuenta las medidas de salubridad ante la pandemia, especialmente si se trata de una desaparición.

Brecha de género acentuada por COVID-19

La situación de la pandemia ha venido a mostrar y agudizar las condiciones de vida para las mujeres, aumentando la precariedad porque hay muchas mujeres sin trabajo, pero también aumentó exponencialmente la violencia familiar, explicó en entrevista para EL DEBATE Conzuelo Gutiérrez, presidenta del Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa (CMAS), quien mencionó que en las condiciones actuales de pandemia han aumentado las necesidades de atención a las mujeres, por lo que han trabajado desde su organización en cómo diversificar la atención, ya que por el momento el acompañamiento físico es imposible, y han empezado a atender a las mujeres vía internet o a través de llamadas telefónicas, ofreciendo por esos medios la asesoría legal y el acompañamiento psicológico.

Además, mencionó que, en los casos de atención de la violencia en el hogar, en las instancias oficiales ha sido más frecuente el pedido de auxilio vía remota, pero las respuestas no siempre son las adecuadas.

Es difícil usar vías de contacto remoto

Las mujeres que sufren violencia siempre han tenido la situación difícil, en especial para animarse a hacer la denuncia, y ahora frente a la pandemia lo es más, declaró Conzuelo Gutiérrez, pues aunque pareciera hacer una denuncia o pedir asesoría vía remota, no es algo tan sencillo, a veces por falta de conocimiento y acceso a ellas, y en ocasiones por la falta de tiempo, dadas las ocupaciones que hay en el hogar y en la atención de los niños.

Además, Gutiérrez destacó que hay temor, y no saben si las van a atender por la contingencia. Añadió que, en el caso de la atención a la violencia contra las mujeres durante la pandemia, el estado debe mejorar sus estrategias, ya que la ONU exhortó a las instituciones a que generen una estrategia que tome en cuenta las necesidades de las mujeres en la pandemia, pues la contingencia debilitó el sistema de atención a las violencias, y aún no hay evidencia de que estén haciendo alguna estrategia para contrarrestar estas deficiencias.

Atención a víctimas, sin difusión

Por su parte, Priscila Rebeca Salas Espinoza comentó que otra cosa que influye para que no sean realizadas las denuncias es que actualmente el tema de la violencia a las mujeres, la atención a víctimas y las denuncias están teniendo menos difusión por el tema de la pandemia.

Priscila Salas, que atiene en el colectivo No te Metas con Nuestras Hijas, que ha impulsado la alerta de género en Sinaloa, mencionó que las Alertas Ámber han sido numerosas de niñas desaparecidas o que desaparecieron y que fueron reportadas por sus familias, y hay algunas que ya han sido encontradas, pero en otras fue emitida la alerta debido a que las autoridades no tenían conocimiento y no actuaron con premura.

Es difícil porque las familias también tienen desconocimiento de cuáles son los procedimientos a seguir cuando sus hijas o hijos son víctimas de un delito como la desaparición, explicó.

Denuncia temprana es valiosa

En cuanto a las denuncias de personas desaparecidas, Priscila recomienda a los lectores que si tienen una persona desaparecida en casa, llamar al 911 únicamente no es buena idea, pues eso no es denunciar.

Conzuelo Gutiérrez comentó que los policías que atienden las líneas de emergencias no están capacitados en violencia de género, por ello no dan la atención adecuada a las mujeres, y, por otro lado, en las fiscalías se limitó mucho la atención presencial, por lo que las víctimas también están desesperadas, y muchas han optado por no denunciar, solo piden asesoría o ser escuchadas por una línea telefónica cuando llaman a las instituciones y a los organismos, pero no necesariamente se atreven a denunciar, a pesar de que la Fiscalía ya tiene también una plataforma para recibir denuncias vía internet.

Recomendación de denuncia

Si hay una desaparición, la recomendación es que llamen al 911 y luego se vayan al Ministerio Público a exigir que tomen una denuncia por la probable desaparición del familiar, espacialmente en un estado como Sinaloa, con altas cifras de desapariciones y feminicidios, con un Culiacán que sigue en cuarto lugar en feminicidios en México en el primer trimestre de este año y en segundo lugar el año pasado, de acuerdo con Salas.

En caso de la violencia familiar, Gutiérrez dijo que las mujeres en Sinaloa pueden acceder a la denuncia en línea de la plataforma de la Fiscalía de Sinaloa (fiscaliasinaloa.mx); sin embargo, esto no es tan fácil si se convive con el victimario o agresor: «Siempre ha sido difícil para las mujeres esto, no solo el tomar la decisión, sino cómo hacerlo, porque siempre son vigiladas por los agresores», lamentó.

Añadió que hay dificultades de atención, pero está la plataforma. Limitaron mucho la atención directa por el riesgo de contagio por coronavirus que existe, y por esta razón se limitó la capacidad de recepción de las denuncias del Ministerio Público.

Por su parte, Priscila Salas dijo: «En el Ministerio Público no te pueden negar denunciar o tomarte la denuncia por ningún motivo», pues las agencias están abiertas, pese a que pueda haber menos personal debido a la contingencia.

Debido a esto, invitó a no dejar de acudir a las autoridades para reportar desapariciones, sean menores de edad o adultos.

Requisitos al denunciar desaparecidos

Priscila además lamentó el hecho de que se han encontrado con casos en que las autoridades no han querido tomar en cuenta, y aquí lo que corresponde a las personas es acudir a las autoridades para exigir y dar el mensaje de que no van a ceder ante la falta de justicia, guardando la precauciones de sana distancia, uso de cubrebocas y la higiene constante de manos, pero que den a entender que no van a dejar de exigir que les garanticen sus derechos.

Ella recomienda que una vez que se haga la denuncia, no se olvide pedir el número de carpeta y el nombre del agente que se va a hacer cargo de los procedimientos subsecuentes, así como sus números de contacto.

Se debe aplicar el protocolo Alba

Priscila dijo que, en caso de tener un familiar desaparecido, cuanto antes hagan la denuncia, mejor, y que no dejen que pasen las 48 horas para buscarlo.

Para ello, necesitan llevar un acta de nacimiento de la persona menor desaparecida, solicitar que les hagan una ficha de Alerta Ámber o Protocolo Alba, que también se debe aplicar en el caso de menores desaparecidas: «Tiene una diferencia en cuanto al abordaje de los casos con perspectiva de género y los procedimientos de búsqueda», ya que es un protocolo obligatorio buscar a niñas y mujeres en un lapso de 72 horas, con acciones específicas para cada instancia, secretaría y las 22 organizaciones del Gobierno involucrada en el Protocolo Alba, «no importa si hay pandemia, el Protocolo Alba debe de implementarse, y es ley desde diciembre del año pasado», afirmó Priscila Salas.

6 % incrementó el homicidio de mujeres, que incluye el feminicidio, en marzo del 2020, respecto al mismo mes del 2019, de acuerdo con la organización México Evalúa.

Delitos sexuales: Marzo es el mes en que más delitos sexuales han sido cometidos desde marzo del 2015, de acuerdo con reportes de la SESNSP.

Solicitud de apoyo: El primer mes que la Red Nacional de Refugios lanzó la campaña Aislamiento sin Violencia (del 17 de marzo al 20 de abril del 2020), incrementaron las solicitudes de apoyo en un 80 por ciento para este organismo.

Las mujeres no están solas

La activista Mariel Yee comentó a EL DEBATE que es sumamente vergonzoso que el presidente diga que las solicitudes de auxilio que las mujeres solicitan al 911 desde los hogares son falsas, cuando las estadísticas de muchos organismos nacionales e internacionales respecto al tema dicen lo contrario.

Además, Mariel dijo que desde las colectivas no solo siguen recibiendo solicitudes de mujeres que desean realizar un aborto, sino que también son más que antes, solicitando que tanto para estos casos como para las situación de violencia doméstica las mujeres puedan seguir solicitando apoyo al número del CMAS (667 715 3640), donde se les estará dirigiendo a las instancias de ayuda correspondientes.

Instó a que los Gobiernos estatal y federal dejen de lanzar campañas culpabilizadoras de la violencia, como el comercial donde solicitan contar hasta diez, y que mejor se dediquen políticas públicas que realmente solucionen la violencia contra las mujeres en el país y en el estado.

Direcciones de Colectivos

Algunas organizaciones locales de apoyo a las mujeres ofrecen asesoría en las direcciones siguientes:

CMAS: Tel. 667 715 3640

Facebook: @ColectivodeMujeresActivasSinaloensesAC

No se Metan con Nuestras Hijas

Messenger: m.me/nosemetanconnuestrashijas

@nosemetanconnuestrashijas@gmail.com

Mujeres en Bici Culiacán

@mujeresenbicicln