Llaman a no caer en "falsas esperanzas" de personas que venden terrenos en Aguaruto, Culiacán 

Sinaloa.- El Gobierno de Sinaloa no tienen ningún compromiso con líderes que son responsables de la invasión de un terreno del gobierno ubicado en la sindicatura de Aguaruto, Culiacán, y que era reserva territorial, y quien le dé dinero a un líder que anda en la actualidad lo va a perder, ese dinero lo están regalando, explicó Noe Heredia Ayón, titular de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa.

El funcionario municipal comentó que van a sostener reuniones con quienes tienen un terreno en esta invasión y se apoyará a algunos grupos como la viudas de policías, los policías, personas con discapacidad y quienes estén muy vulnerables, pero la atención será directa y no ocupan a ningún líder.

Detalló que le han denunciado que un supuesto líder ha solicitado de tres mil a 5 mil pesos, pero que no les va a poder cumplir y les está vendiendo falsas esperanzas. Este líder tampoco puede sacarlos del terreno si no le dan cooperación por lo que no se deben dejar intimidar.

De acuerdo a algunos denunciantes este líder que se dice apoyado por un candidato a diputado y un partido, es muy prepotente con las personas y ha abusado de la necesidad de grupos vulnerables.

Tiene una cuota semanal, según él para que se meta el agua y la luz, también nos vende cartas de posesión en 5 mil pesos”, dijo un inconforme.

De acuerdo a autoridades estatales este supuesto líder vive de invadir terrenos, pero al verse engañados es la propia gente la que le impide que vuelva a los predios y ya tiene demandas en su contra.