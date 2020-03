Llaman a no demeritar lucha feminista

CDMX.- Las movilizaciones y las críticas hacia el Gobierno federal por la forma en que está abordando la violencia de género se reflejaron cuando Alejandro Gertz Manero, fiscal de la república, declaró sus intenciones de modificar o reformar la tipificación del delito de feminicidio.

Esto suscitó muchas reacciones en contra surgidas de grupos feministas, de instituciones a favor de los derechos humanos y de integrantes del parlamento. El comentario puso en tela de juicio la compresión del fiscal general de México en temas de género y justicia para las mujeres.

Además, los distintos comentarios del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, sobre las brigadas feministas parecen dilucidar falta de interés en comprender la búsqueda de justicia que las mujeres llevan actualmente.

En entrevista para EL DEBATE, tres expertas ofrecieron sus opiniones sobre la situación.

Hay falta de atención y comprensión

La manera en que se ha venido tocando el tema de violencia contra las mujeres en días recientes por las figuras de poder en nuestro país refleja una falta de atención y comprensión del mismo, de acuerdo con la abogada Teresa Guerra Ochoa, exdirectora del Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa, pues la violencia contra las mujeres en México es muy grave, y los asesinatos hacia este género van en aumento:

"Los asesinatos de mujeres es la máxima expresión de la crueldad creciente, de la naturalización y socialización de la violencia", dijo Guerra Ochoa, por lo que considera que es necesario que los dirigentes comprendan la lucha.

Raquel López Portillo, especialista en derechos humanos y gestión de paz, opinó que estas luchas por detener y tipificar el feminicidio en México derivan del alto índice de muertes por este delito en México, ya que este es el segundo país en América Latina con mayor tasa de feminicidios.

Por ejemplo, de enero a septiembre del 2019 ya se habían registrado 2800 mujeres asesinadas. Para López Portillo, son cifras altas que no refieren a casos aislados, y que son un indicativo de que existe una estructura social y cultural en México que permite que esto ocurra, contra la cual se dirige la lucha feminista.

Los comentarios demeritan la lucha

De acuerdo con Avendaño Gálvez, aunque Gertz Manero no tiene capacidad para modificar la ley directamente ni tampoco la facultad de hacer de manera directa una propuesta de modificación a la ley, sí podría hacer llegar los cambios mediante los diputados u otros organismos, por lo que no ha sido para menos que los colectivos feministas, así como algunos académicos, hayan reaccionado ante tales declaraciones, que en sí mismas demeritan lo ya logrado al tener el delito de asesinato por cuestiones de género catalogado como tal, por lo que los dirigentes deben mantener una postura más abierta ante el tema.

Gobernanza sin perspectiva de género

Además del feminicidio, Teresa Guerra declaró que también han ido en aumento todas las expresiones de violencia contra las mujeres, y por ello es natural que surjan los reclamos, ante los cuales el Ejecutivo federal no ha sido muy receptivo.

La abogada lamenta que, pese a tener alta representación de mujeres en los gabinetes gubernamentales, falte la perspectiva de género.

Tal y como se observó en el tema de estancias infantiles, al suplir ese programa por apoyos económicos en lo individual, lo cual es no comprender la razón de ser de las estancias, lamentó.

Raquel López Portillo está de acuerdo con dicha perspectiva, y consideró también lamentable el hecho de que se realizaran los recortes a programas que paliaban o atendían la violencia contra las mujeres, como los albergues de víctimas, el Centro de Estudios de Género del Poder Legislativo, pero, además, en el plan de persecución penal de parte de la Fiscalía General, pues dentro de los diez delitos a los que la Fiscalía les dará prioridad no se estipuló el feminicidio, quedándole a ella claro que entre las prioridades de esta Administración no está atender la violencia contra las mujeres:

Los derechos humanos siempre deben de ser progresivos en uno de sus principios básicos, sobre todo ser coherente con la realidad que vivimos, subrayó.

Presidente no debe polarizar

Aunado a esta falta de acciones a favor de las mujeres en la Administración de Andrés Manuel López Obrador, Tere Guerra ve delicado que el presidente además contribuya a polarizar el tema del feminismo y las luchas de las mujeres, pues desde su opinión es real que los opositores de AMLO se están aprovechando de los reclamos de las feministas y las organizaciones de mujeres; sin embargo, ella piensa que esto debería ser razón para que el Gobierno de la 4T se coloque a la cabeza de las luchas y los reclamos, y no como hace con las posiciones actuales.

Homologación

Así, la exponentes declaran que hay mucho por hacer en el tema. Rocío Avendaño observó que más allá de quitar o modificar el delito, se debería trabajar en homologarlo.

La legista refirió que esto es algo que se ha solicitado a México, y, en efecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un comunicado lanzado durante noviembre del 2019, instó a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías y procuradurías estatales a que cuenten con un protocolo de investigación criminal homologado del delito de feminicidio en toda la república mexicana.

Tipificación actual facilita justicia

López Portillo mencionó que en el caso hipotético de que se modificara el delito, sujetándolo dentro de una propuesta más general, como ha indicado Gertz Manero, se estaría dejando de lado, además de la historia de lucha, las herramientas ganadas actualmente para hacer valer la justicia para las mujeres, y dado que se toman en cuenta alrededor de siete variables para considerar el delito como feminicidio, llevar registro de las mismas genera datos útiles para el combate de la violencia:

"Necesitamos saber cuántas veces está pasando, quién lo está perpetrando, de qué forma, en dónde lo está haciendo, para evaluar no solo cómo se va a castigar, sino cómo se va a prevenir para que no vuelva a ocurrir", comentó.

Rocío Avendaño también declaró que es justo esta tipificación y el desarrollo de los protocolos de investigación lo que facilita catalogar al feminicidio, todo lo contrario a lo que declaró en su momento el fiscal de la república.

El feminicidio en Sinaloa

Rocío Avendaño prosiguió y dijo que, de homologarse la tipificación del delito, considerando las variables de feminicidio, en todo el país se estaría persiguiendo el mismo delito, de manera que no tenerlo homologado ya genera discrepancias y controversias legales, y no beneficia la procuración de justicia.

Describió por ejemplo que Sinaloa tiene la causal de indefensión, y está homologada, pero no tienen la observancia para la sanción a servidores públicos que por acción u omisión obstaculicen las investigaciones por feminicidio; es decir, no se tiene sanción en este aspecto.

Además, en el estado deben seguir trabajando en disminuir los índices de violencia contra las mujeres: "Sinaloa tiene un Consejo Estatal de Seguridad Pública que debería estar trabajando el tema; tiene una Secretaría estatal de Seguridad Pública que también tiene responsabilidad y presupuesto para trabajar el tema de violencia de género, y tenemos la Fiscalía del Estado de Sinaloa", comentó.

Estado dejó de ser ejemplo

Para la especialista, no solo en Sinaloa, sino en toda la república debe haber un reconocimiento del problema por parte de las instituciones de Seguridad Pública, pues generalmente esto se les exige a las instancias o institutos de mujeres a las que se les responsabiliza del tema, pero quienes además tienen atribución y facultad de prevenir el delito son las instancias de Seguridad Pública.

Otro problema se da al clasificar las muertes, pues no todas se catalogan como feminicidio:

"Toda muerte violenta de mujer debe de ser investigada como un feminicidio, deben de verse en las carpetas de investigación. Hay estados que no lo están cumpliendo de esta forma, que no lo hacen, y hay estados que sí lo hacen. Los agentes integran el delito de esa manera desde el inicio, y durante la investigación, si no se obtuvieron suficientes pruebas, descartan", mencionó.

En este caso, Avendaño ilustró que, en Sinaloa, durante el 2018, todas las muertes violentas de mujeres las registraron como feminicidio, de manera que el estado era un ejemplo para el resto; pero el 2019, pese a ser todos asesinatos violentos, los clasificaron por homicidios o feminicidios; es decir, ya no se cumplió con este criterio en el estado.

Sin registros

A pesar de la incidencia de homicidios y feminicidios en México, existen dificultades para dimensionar la incidencia de estos últimos, ya que los sistemas actuales de información y registros administrativos en el país no están bien diseñados para brindar datos apropiados sobre los feminicidios (ONU-Mujeres México).

Feminicidio

Es el asesinato a mujeres por cuestiones de género. Durante o antes del crimen la víctima sufrió violencia física, sexual o emocional fragante y denigrante, además queda una liga emocional de la víctima con quien ejecuta el crimen.

Más información en https://n9.cl/cr7f

23 por ciento solo alrededor de esta cantidad del total de muertes perpetradas violentamente en México, durante enero (320 asesinatos), fueron catalogadas como feminicidios (SESNSP).

Sobre el paro.- Durante la conferencia del 21 de febrero, López Obrador declaró que en la manifestación del paro de mujeres del 9 de marzo había oportunistas de grupos conservadores y de derechas, e invitaba a no dejarse manipular.

Gertz Manero pide replantear el feminicidio

El 3 de febrero, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la república, presentó ante los diputados de Morena la propuesta de plantear el delito de feminicidio como una variante agravada del delito de homicidio, argumentando, entre otras cosas, que tal y como estaba definido (con los siete puntos para su identificación) era bastante difícil de probar y acreditar, hechos que causaron bastante revuelo entre las y los integrantes de la Cámara de Diputados, rechazando la propuesta a razón de considerarla en contra del ejercicio de justicia hacia las mujeres.

Sin embargo, el fiscal general de la república se reunió con los legisladores, rechazando el hecho de querer eliminar el delito, y reiterando sus comentarios respecto a que el tipo penal de feminicidio es complicado de equiparar, de ahí la necesidad de modificarlo, pero con la intención de hacer eficiente la defensa de las víctimas y la persecución de los agresores, planteando además extender la pena de cuarenta a setenta años para este delito [Agencia Reforma].