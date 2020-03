Llaman a no difundir ni creer en ‘Fake News’ sobre Coronavirus

Sinaloa.- Luego de que en México se registraran los primeros casos de coronavirus, las redes sociales se han inundado de noticias falsas (fake news) sobre el padecimiento, los infectados, las acciones del Gobierno y las posibles curas.

Ocurrió sobre el caso específico de Sinaloa detectado el pasado 27 de febrero, y, por tal motivo, las autoridades de Salud en el estado y la Secretaría de Seguridad Pública hicieron el llamado a los ciudadanos a no creer en información que no provenga de fuentes oficiales, así como a los propietarios de dichas redes sociales a tener prudencia y responsabilidad al momento de difundir mensajes al respecto.

Difusión de información falsa

La página de Facebook El Desbarate Noticieros, que es una cuenta de Facebook satírica —según indica en su datos, que la clasifican como entretenimiento— y que no corresponde a ningún medio de comunicación, editó el logo y el formato de la fan page oficial de periódico EL DEBATE, la cual compartió una supuesta noticia en la que señala: «Caso de coronavirus en Culiacán fue una cortina de humo, afirma la persona supuestamente infectada. Asegura que el Gobierno le ofreció dos millones de pesos por participar en dicha farsa».

Esta desinformación ha sido compartida miles de veces en Facebook; mientras que en WhatsApp circula también, sin posibilidades de ser medida.

Al respecto, en su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa desmintió la información publicada, y añadió: «Esta información pertenece a una página que se dedica a crear noticias falsas, pero circula en redes para confundir y crear zozobra en la sociedad. Pedimos que no compartan información que no ha sido confirmada por las autoridades encargadas. #Covid2019mx #Sinaloa #FakeNews», mencionó la Secretaría de Seguridad Pública junto a las capturas de pantalla y la leyenda de rojo de fake news.

Cabe precisar que la página El Desbarate Noticieros se dedica a publicar noticias falsas, sacadas de contexto, en tono de burla o en memes sobre temas relevantes; incluso publicó otra nota indicando que la capirotada ayuda a prevenir el coronavirus.

Además, en los últimos días publicó no solo sobre este virus, sino también sobre el Paro Nacional de Mujeres, partidos de futbol, San Valentín y funcionarios públicos de Sinaloa con la visita de Andrés Manuel López Obrador la semana pasada.

Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, también desmintió la información difundida, y en su cuenta personal de Twitter indicó: «Seamos responsables con lo que compartimos en internet. Todo la información oficial relacionada al #COVID2019mx en #Sinaloa ha sido puntualmente dada a conocer por el secretario @EEncinas_Dr, (Efrén Encinas, secretario de Salud)».

En ese tenor, el propio secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas, compartió las publicaciones en su cuenta de Twitter con la etiqueta #NoALasFakeNews. El 1 de marzo también posteó: «#Actualización. Sigue un solo caso confirmado en Sinaloa. Está aislado y estable. El acompañante de este caso positivo, aunque dio negativo a la prueba rápida, también está aislado y monitoreado. Seguimos esperando la prueba del Indre #ACuidarnos y no hacer caso a #FakeNews». Al cierre de esta edición, el funcionario no agregó algún otro dato sobre la situación del coronavirus en Sinaloa.

Desmintiendo sobre coronavirus

Reconociendo la difusión de noticias falsas, mitos y señalamientos erróneos que la ciudadanía en el mundo tiene sobre el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud dio respuesta a algunas preguntas sobre el mismo. Señaló, entre otras cosas, que los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus.

Explicó que el nuevo coronavirus (2019-nCoV) es un virus, por lo que no deben utilizarse antibióticos ni para prevenir ni para tratar la infección: «Sin embargo, si resulta usted infectado por este virus y le hospitalizan, es posible que le administren antibióticos para que no contraiga infecciones bacterianas», aclaró.

En su página oficial, la OMS mencionó también que por el momento no se recomienda ningún medicamento específico para prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus (2019-nCoV).

No obstante, especifica que es necesario atender adecuadamente a las personas infectadas por este virus para aliviar y tratar los síntomas y procurar medidas de apoyo optimizadas a los que presenten síntomas graves: «Se están estudiando algunos tratamientos específicos que se probarán en ensayos clínicos. La OMS está ayudando a agilizar las labores de investigación y desarrollo con una serie de asociados», concluye.

¿Cómo detectar noticias falsas?

De acuerdo con la Organización Internacional de Periodistas, en su guía para combatir la desinformación en la era de la posverdad, algunos pasos ayudan a detectar las noticias falsas.

Entre ellos destaca que es importante desconfiar de los títulos grandes y en mayúsculas, ya que ese tipo de titulares están diseñados para apelar a la emotividad y generar interés en redes sociales, además recomienda analizar la sección «Acerca de» o «About» del sitio, puesto que en los medios más confiables esta parte de la página incluye datos importantes acerca del equipo, el financiamiento u otras características verificables.

La Organización Internacional de Periodistas indica que es importante verificar las fuentes que tiene la noticia. Si los vínculos que se indican como fuente no funcionan o redirigen a páginas que no están relacionadas con lo referido, el artículo ya es sospechoso y no debería compartirse.

Por ello, recomiendan buscar las citas mencionadas en Google u otro buscador para verificar que, efectivamente, hayan sido declaraciones de las personas a quienes se les atribuye.