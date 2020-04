Llaman a no politizar apoyos de salud ante Covid-19

Sinaloa.- Un llamado a la transparencia y a la no politización de la entrega de insumos y equipamiento médico durante esta contingencia, hizo el legislador del PRI Alfredo Villegas, luego de que los diputados federales de Morena señalaran al gobernador de Sinaloa de no informar cifras reales de los apoyos que ya se han brindado por parte del Gobierno federal.

Recursos escasos

El diputado priista aseveró que efectivamente los recursos y apoyos que han sido liberados por la federación son escasos y poco transparentes en su ejercicio; y que, además, existe una falta de capacidad e ineptitud del Gobierno para abastecer las necesidades del sector de la salud.

Agregó que en tiempos de crisis, como es el caso del COVID-19, no es válido que se intente sacar ventaja o mantener posturas políticas con la entrega apoyos y llamó a la unidad.

“Antes que nada, no hay que politizarlos. Nosotros le damos seguimiento a los gastos y hay una ineptitud en el caso de hacer los gastos operativos del sector de la salud, no hay insumos”, dijo.

Insabi

El legislador federal afirmó que los recursos asignados por el Congreso del Estado no han sido ejercidos por el Gobierno, ni siquiera para construir el sistema de salud del Insabi.

Basándose en ello, dio cuenta de que, mientras no se liberen los recursos del Insabi, resultará difícil que también se atienda la demanda durante esta contingencia.

“Han mandado, pero en cantidades precarias, así es la situación, las cosas. He platicado con los directores de los hospitales, y no tienen materiales suficientes, ni equipos, hay escasez de medicamentos, y los profesionales se están enfermando”, dijo el priista.

Así como los legisladores de Morena lo hicieron, Alfredo Villegas también exigió al Gobierno federal que transparente y ejerza los recursos ya asignados en el presupuesto y que informe sobre la cantidad de insumos que ha enviado a cada estado.

Postura: Diputados exigen verdad sobre entrega de insumos

Los legisladores federales de Morena exigieron al Gobierno del Estado que se transparenten debidamente los recursos y apoyos que sean entregados por la federación a Sinaloa luego de que el gobernador afirmara que los apoyos recibidos por parte de la federación han sido escasos.

Los legisladores Yadira Marcos, Lucinda Ayala, Casimiro Zamora y Olegaria Carrazco expresaron que tales afirmaciones son falsas, puesto que el Gobierno federal ha estado distribuyendo insumos y equipamiento médico para atender la crisis sanitaria.

Llamaron al gobernador a no atribuirse adquisiciones y entregas de insumo que no le corresponden y a que no politice las acciones que se están emprendiendo para combatir la pandemia.

Además, especularon sobre si los apoyos de la federación estén llegando a los hospitales, puesto que el déficit de equipo médico sigue siendo alto.