Llaman a retomar medidas sanitarias y contener cuarta ola de contagios ante repunte de casos Covid-19 en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- El secretario de Salud de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda hizo un llamado a la ciudadanía a retomar como nunca la responsabilidad de poner en práctica las medidas de sanidad como uso de cubre boca, sana distancia y lavado de manos para contener la cuarta ola de contagios de Covid-19.

Durante los últimos días se ha mostrado un repunte en el número de casos positivos a Covid-19 en Sinaloa, siendo entre 90 y 100 casos diarios, aunado a 1 caso confirmado y 31 casos compatibles a la nueva variante Ómicron.

El responsable de la Salud en la entidad, estableció que tal como se había previsto en México se han registrado un incremento en los casos positivos a Covid-19, el día de antier de más de 5 mil casos y ayer de más de 8 mil casos positivos, de ahí la necesidad de que autoridades y población en conjunto retomen más que nunca las medidas de sanidad y se continúe acudiendo a la vacunación para con ello buscar mayor protección ante el Covid-19.

“Definitivamente estamos cerrando con un repunte de los contagios por Covid-19 y esto hasta cierto punto es lógico porque es el curso que sigue una pandemia en este momento, esta pandemia se ha caracterizado porque primero llega allá a lo que es el continente Europeo viene y nos pega al continente americano, llega a Estados Unidos dónde estamos teniendo casos de contagio en un día hasta cerca de 500 mil así hay que decirlo y posteriormente llega a México, así pasó en la primera en la segunda ola y no tiene por qué no pasar hoy ojalá y no pase, lo cierto es que ya en estos días ya tenemos 90 a 100 contagios diarios en Sinaloa y en México el día de antier más de 5 mil contagios y ayer más de 8 mil casos, de tal manera que ya llegó ya es ineludible que tenemos aquí la cuarta ola de contagio es ineludible también que ya llego la nueva variante Ómicron, de tal manera que todo el mundo a cuidarse”, afirmó.

Respecto a las festividades de fin de año, instó a la población en general a celebrar la llegada del 2022 en familia y portar siempre el cubre bocas como un acto de amor hacía nuestros seres queridos, pues reiteró que el mundo entero continúa en pandemia y contener la cuarta ola es responsabilidad de todas y todos.