Llaman a usar cubrebocas en el transporte público en Sinaloa

Culiacán.- El director de Vialidad y Transportes del Gobierno de Sinaloa, Feliciano Valle Sandoval pide a la ciudadanía que usen el cubrebocas al abordar el transporte público y recordó que éste es obligatorio.

En la actualidad se puede ver a usuarios de los camiones sin hacer uso de esta medida preventiva, algunos no lo llevan, otros lo usan en la papada, hay quienes no se cubren la nariz y también se puede ver a quienes se lo quitan para comer y a las mujeres que se los quitan para maquillarse.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En algunas rutas hasta un 50 por ciento de los pasajeros no usan cubrebocas y en algunos casos los conductores tampoco pese a que Culiacán está en semáforo epidemiológico rojo el COVID-19.

Valle Sandoval explicó que no pueden sancionar a los usuarios pero a los conductores sí y ya se han sancionado a 750. El funcionario no aclaró si se van aplicar otras medidas preventivas y de uso de cubrebocas porque de acuerdo a algunos ciudadanos las que se han implementado no han funcionado.