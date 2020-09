Llega Anapromex a Sinaloa, empresa que evita decomiso de carros 'chocolates'

Sinaloa.- Con presencia en siete estados de la república mexicana, ANAPROMEX llega a Sinaloa para ofrecer a los sinaloenses unirse a un amparo federal que ya se respeta en Chihuahua, Baja California Sur, Baja California Norte y parte de Sonora para evitar los decomisos de carros americanos, mejor conocidos como "chocolates".

Fidel Villanueva Ramírez, representante en Sinaloa de ANAPROMEX, afirmó que está organización obtuvo un amparo federal ya en Sinaloa que representa una suspensión de plano contra todos los bienes de dicha empresa y sus afiliados.

Ante está situación señaló que se vieron con problemas federales que retuvieron un vehículo por lo que aseguró que interpondrán una denuncia pues la policía federal no puede retener ningún vehículo.

"La policía federal no puede decomisar ni detener carros y ponerlo en uso de autoridades, eso no es su competencia y vamos a interponer una denuncia en la ciudad de méxico". Aseguró que regresaran en 10 días con las denuncias ya oficiales debido a que no han tenido problema en ningún otro estado debido a que todo está bajo a la ley.