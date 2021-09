¡Lleva 5 cirugías! Familia de Juan pide apoyo para gastos médicos en Culiacán, tras accidente en moto 

Sinaloa.- La familia de Juan Roberto Ruiz Zuñiga de 16 años de edad pide el apoyo de la ciudadanía para cubrir gastos médicos del joven que sufrió un accidente en motocicleta y lleva 45 días internado en el Hospital Pediátrico de Sinaloa en la ciudad de Culiacán.

Juan Roberto lleva ya cinco cirugías, una en la cabeza, dos en la pierna izquierda así como en el estómago por una válvula y gastrostomía.

El diagnóstico general del joven es daño severo en el cráneo, pues a pesar de los constantes medicamentos y procedimientos con cirugías las reacciones han sido muy lenta y su cuerpo solo reacciona bajo los efectos de los medicamentos.

"Hice una solicitud al gobernador y me mandan a la Secretaría de Salud y finanzas pero solo me han traído en vueltas sigo sin recibir respuestas y me siento muy desesperado", son las palabras de Juan de Dios Ruiz padre del joven quien no sabe cómo solventar tantos gastos médicos.

La familia detalló que los gastos de medicamentos e insumos han crecido, pues el hospital no cuenta con los tratamientos necesarios ni insumos por lo que son ellos quienes tienen que buscar la forma de que no le falte la atención médica al joven de 16 años.

Entre las necesidades que necesitan son guantes estériles, jeringas, pañales etapa grande, toallitas húmedas, cloruros de sodio, aguas inyectables, gasas entre otros.

Ante la situación el padre de familia hizo el llamado a la ciudadanía para que lo apoyen en la causa pues no ha podido trabajar para estar al pendiente de su hijo y solicitar el apoyo ante las estancias de gobierno municipal y estatal que han sido en vano.

Leer más: Más de 8 mil 500 vacunas se aplicaron a niños en Sinaloa contra sarampión, rubéola y parotiditis

Para apoyar a la familia pueden contactarlos a través del número de teléfono 6671774783 o en el número de cuenta bancoppel 4169160449912832.