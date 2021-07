¡Lleva tu bolsa! Aumento de visitantes a 'Narnia' en Culiacán genera gran acumulación de basura

Sinaloa.- En los últimos días en 'Narnia' un lugar a aproximadamente un kilómetro y medio de la comunidad de La Cofradía, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, ha estado recibiendo muchas visitas, el turismo va en aumento desde que la sequía se erradicó y aunque esto podría ser un paso positivo para la población se está comenzando a presentar un fuerte problema que es la gran cantidad de basura que se está generando.

María Luisa Alvarado, síndica de Imala, mencionó que, los visitantes suelen acudir a Narnia para hacer sus actividades y generalmente pasean por el lugar en bicicletas o motos, pero lejos de cuidar el espacio están dejando muchos desperdicios.

Tenemos que limpiar el lugar, frecuentemente los turistas dejan sus botes de agua, bolsas y no podemos dejarlo así" agregó.

Incluso han comenzado a llevar brigadas de limpieza para mantener la zona en buenas condiciones. "No sé qué pensar, ya no sabemos si esto nos beneficia" señaló.

Victoria Beltrán, comisaria de La Cofradía, comentó que en cuestiones de recolección de basura dependen totalmente de la sindicatura y hasta el momento no han tenido problemas, sin embargo, en lo que corresponde a Narnia, al estar muy lejos, los desperdicios que han dejado ahí los turistas no hay quien los recoja.

Han comenzado a idear la manera de solucionar la situación, al menos colocando letreros de no tirar basura para que la gente tome conciencia y cada que los visiten lleven bolsas para recolectar sus deshechos.

Por el tema de la sequía ya tenían un tiempo sin recibir visitas pero al correrse la voz de que la comunidad estaba volviendo a la normalidad aumentó la afluencia. Considera que esto es positivo para los habitantes pero tienen que "tomar cartas en el asunto".

Además, La cofradía no contaba con el servicio de energía eléctrica y desde mayo se está instalando, por lo que toda la atención estaba enfocado en ello, ya que la comunidad se abastece de pipas de agua porque al no tener luz no pueden hacer funcionar los pozos.

Sin embargo, todo en conjunto terminaría por ser un impulso para atraer el turismo, ya que, de esa manera podrían ofrecer a los visitantes algún tipo de servicio o negocio que aporte a la economía de quien ahí habita.

"También nos gustaría que hubiera encargados del ayuntamiento que fueran de la misma comunidad, que se dedicaran a recoger la basura para mantener limpio además de despejar los caminos para evitar choques pero apenas haremos las peticiones" agregó.

