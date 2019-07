Llevan jornadas de apoyo a la colonia Ruiz Cortines, Culiacán

Culiacán.- Las Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa llegaron de nuevo a la ciudad de Culiacán en su segunda vuelta de apoyos. En esta ocasión llegaron a la colonia Ruiz Cortines para que las familias más necesitadas se acercaran a recibir los apoyos.

De los servicios, el que más es requerido por los asistentes en la mayoría de las jornadas es la expedición de actas de nacimiento. Otro es el área de salud, en donde el Seguro Popular hace el registro de los derechohabientes y se brindan análisis clínicos y mastografías, es lo que más atienden.

Recorrido

Durante la jornada de ayer, el gobernador Quirino Ordaz Coppel llegó acompañado de su esposa, Rosy Fuentes, presidenta del DIF Sinaloa, y recorrieron cada uno de los estands de las diferentes dependencias, en donde saludaron y platicaron con la gente para saber cuáles eran sus necesidades.

Además, participaron como testigos al firmar el acta de matrimonio de una joven pareja que acudió a formalizar su unión; se trató de los jóvenes Ana Karely León Villa y José Alfredo Salazar Rentería.

Ordaz Coppel comentó que estas jornadas son precisamente un ameno ejercicio de acercamiento con la gente, pues además de corroborar que los asistentes estén siendo bien atendidos en sus trámites, aprovecha para atender peticiones que le hacen directamente.

También se aprovecha para entregar apoyos productivos, como el que recibió en esta ocasión el joven Daniel Ulises Germán Leyva, quien obtuvo de parte del Gobierno del Estado un cheque por 42 mil 288 pesos para la adquisición del mobiliario que utilizará en su negocio de venta de sushi Kuadraroll, proyecto que forma parte de un paquete de otros tres micronegocios que abrirán sus puertas, y para lo cual se apoyó a sus emprendedores con 142 mil 495 pesos en equipamiento, recursos a fondo perdido, es decir, sin necesidad de ser pagados por los beneficiarios.

Cabe destacar que por segunda jornada consecutiva la Secretaría de Salud llevó una Unidad Móvil para la esterilización de perros y gatos, servicio gratuito que han aprovechado decenas de propietarios de mascotas para operarlos gratuitamente.

Apoyo

Ana Cecilia Ramírez, con dificultades para caminar, acudió a las jornadas para solicitar una silla de ruedas, pues debido a su avanzada edad ya no puede sostenerse con facilidad, por lo que necesita un apoyo. Ella no cuenta con la ayuda de su familia, pues la mayoría no vive en la ciudad, por lo que ella y su esposo tienen que mantenerse solos y ya les cuesta trabajo pagar todos los servicios de la casa. Fue beneficiada con una silla de ruedas, además de una despensa, pues en varias ocasiones no han tenido qué comer.

Ana vive a una cuadra del Cobaes de la colonia Ruiz Cortines.