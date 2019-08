Lluvia dejó incomunicados a pueblos de Culiacán

Sinaloa.- Debido a las constantes lluvias se desploma parte de un cerro y dejó incomunicados a los habitantes de diferentes rancherías en la Sindicatura de Tepuche, Culiacán.

Grandes piedras quedaron sobre la carretera en El Guayabito, San Cayetano, San Ignacio y pueblos de Durango que están conectados a la carretera la cual es el único acceso que los puede llevara sus comunidades.

La comisaria de El Guayabito, Erika Jazmín Ojeda Beltrán comentó que la situación es algo de todos los años en temporada de lluvia y que siempre se hace la solicitud de maquinaria para que quiten el escombro que queda.

"Ayer tuvimos una lluvia, la cual no estuvo tan fuerte pero aún así las piedras caen incluso hasta cuando no llueve y me avisan que se tapo la carretera y vemos que se empieza a juntar gente ya que esta carretera viene desde Durango".

Con maquinaria pesada limpian la carretera. Foto: Luis Gerardo Magaña / El Debate

Indicó que habló a las autoridades de la Sindicatura así como en el Ayuntamiento pidiendo el apoyo para solucionar el problema.

Expresó que es un peligro que no se atiendan ya que en cualquier momento pueden desgajarse los cerros y ocasionar accidentes, además de que en el caso de una emergencia como van a atenderlo.

"En la tarde se viene una muchacha que estaba en proceso de parto y con la piedras tapando la carretera pues ahí como pudimos entre todos movimos una piedra y abrimos un espacio para que pudieran llevar a la muchacha".

Exhortó a la autoridades municipales tanto como estatales para que se acerquen a las comunidades y vean que hacer por todas esas familias que viven con el temor de quedar incomunicados cada que cae una lluvia.

Por su parte el Sindico Municipal de Tepuche, Ricardo Niebla comentó que ya se hizo la gestión en el ayuntamiento para que la maquinaria estuviera hoy mismo por las comunidades.