Lo admite el gobernador: campañas políticas aumentaron casos de covid-19 en Sinaloa

Sinaloa.- Las campañas políticas pasadas contribuyeron a que aumentaran los casos de contagio de Covid-19 en Sinaloa, admitió el gobernador Quirino Ordaz Coppel, a asegurar que, ante estos aumentos, trabaja en la prevención.

En el caso específico de Culiacán, donde ayer se acumularon 103 casos, justificó dicho aumento a la movilidad y actividad propia por ser ciudad capital.

“Estamos trabajando de la mano en temas preventivos (...) pues es la capital, mucha movilidad, mucha actividad pues tuvimos días de campaña. Eso, sin duda alguna, tuvo un impacto, un efecto, pero esperemos que la gente atienda bien las recomendaciones.

En ese sentido, subrayó la importancia de continuar con las medidas sanitarias y afirmó que el avance en el proceso de vacunación ha contribuido a bajar la incidencia de contagios.

“No hay que confiarse, realmente porque pese a que ha avanzado mucho el tema de la vacuna (es decir), no estamos en los niveles de antes, de andar en 90, 100 casos diarios, estamos en la mitad pero no deja todavía de ser representativo, por eso no pueden relajarse las medidas”, señaló Ordaz Coppel.

De igual manera, alertó a extremar cuidados con los adultos mayores, a quienes, dijo se les considera como población vulnerable, aunque también, refirió, se están presentando casos de contagios en jóvenes y niños

“Que la gente siga tomando conciencia de que hay gente vulnerable con riesgo, sobretodo los adultos mayores, a los que tenemos que cuidar y proteger mucho porque estamos viendo también en los jóvenes y los niños, que están empezando a generarse, hay que ser muy responsable, muy cuidadosos”, finalizó el mandatario.

