¿Lo has visto? Ofrecen recompensa de 30 mil pesos por Zeus, gato bengalí perdido en Culiacán

"Por favor iglesia y sus alrededores si lo ven no lo corran por favor seguimos buscándolo resguárdenlo por favor doy 30 mil a quien me lo encuentre y lo resguarde (sic)", dice la segunda publicación.

Renata reiteró el pedido de ayuda para encontrar a "Zeus" y decidió aumentar la recompensa a 30 mil pesos para quien le informe sobre su paradero o lo resguarde, advirtiendo que el gato es arisco y rehúye al contacto, por lo que pide no intentar atraparlo.

Según la publicación, el gato bengalí se extravió el pasado 18 de noviembre tras trepar el techo de su casa junto a otros gatos, y aunque "Zeus" porta un collar con localizador GPS, su dueña asegura que no se activó, por lo que ahora pide ayuda para localizarlo.

Raúl Durán Periodista

