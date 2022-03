"Lo más probable es que mantengamos el cubrebocas" en Sinaloa, afirma Rocha Moya 

Sinaloa.- De acuerdo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya ha estado escuchando lo que han dicho las diversas opiniones sobre la obligatoriedad del cubrebocas y hasta ahorita a nadie se le ha quitado.

En su caso ha estado escuchando lo que la gente dice y él no se va a complicar la vida aunque su opinión es que se le tiene que entrar a esta nueva normalidad pero es un asunto que genera controversia.

"Tengo que oír todo lo que dice la gente en razón de eso. Para qué me complico la vida. En mi ipinión, ya debemos entrar a esta nueva normalidad, pero eso es un asunto que genera controversia, evitamos la controversia", puntualizó.

Ante el temor de los padres de familia sobre el riesgo que podrían correr los niños que no se encuentran vacunados ante la posibilidad de que ya no sea obligatorio el uso de cubrebocas, el gobernador de Sinaloa comentó "Lamentablemente, los niños no están vacunados, pero lo más probable es que mantengamos el cubrebocas".

Leer más: Pide Rubén Rocha Moya no hacer paro laboral a personal de la Fiscalía de Sinaloa

En la conferencia Semanera del pasado lunes el mandatario estatal anunció que iba a ver la posibilidad de que el cubrebocas no fuera obligatorio para entrar en algunos establecimientos del estado, pero esta opinión fue rechazada en diversos sectores.